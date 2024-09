Negra Li mostra os detalhes da festa luxuosa de 15 anos da filha

A cantora Negra Li impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa luxuosa de 15 anos de sua filha, Sofia

Negra Li impressionou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao abrir o álbum de fotos da festa luxuosa de aniversário da sua filha, Sofia Kyman, que completou 15 anos.

Para comemorar a data especial, a debutante ganhou uma festa decorada com muitas flores e luzes, além disso, ela usou dois vestidos: um era longo, de cor clara e cheio de detalhes. O outro era preto e com a parte da frente mais curta. A cantora também usou um vestido longo preto, com uma fenda poderosa.

Ao mostrar os detalhes no feed do Instagram, Negra Li falou sobre a realização do evento. "A festa de 15 anos da Soso, minha filha tão amada, foi um verdadeiro sonho! Corremos juntas e fizemos o seu dia tão especial porque você merece, meu amor", disse a artista na legenda da publicação.

Homenagem de aniversário

A cantora Negra Li já é mãe de uma debutante! Sofia completou 15 anos de idade e celebrou a data especial com um ensaio fotográfico. Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou as imagens da herdeira com looks estilosos e também um vídeo com os bastidores das fotos. "Que nos seus 15 anos, você continue a trilhar seu caminho com coragem e a espalhar sua luz por onde passar. Te amo, Soso", disse a artista.

Negra Li também falou sobre a nova idade da filha. "Hoje o meu coração transborda de amor e orgulho. Minha filha, há 15 anos você ilumina a minha vida de um jeito que eu jamais imaginei, aprendi com você o tamanho do amor de uma mãe. Ver você crescer e se tornar essa pessoa incrível me enche de felicidade e esperança no futuro. Você me ensina, me inspira, me acolhe e me faz ser uma pessoa melhor. Que seus dias sejam sempre repletos de sonhos realizados, risos, e muita alegria. Te amo infinitamente", disse ela. Confira!