Nadja Haddad reforça importância da fé após alta do filho: 'Benção é para ser compartilhada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Nadja Haddad fala sobre o momento especial ao lado do marido, Danilo Joan, e do filho, José

Nadja Haddad (43) começou a semana repleta de motivos para celebrar. No último sábado, 2, José, seu filho fruto do relacionamento com Danilo Joan (41), recebeu alta hospitalar após passar seis meses internado na UTI Neonatal. Para a apresentadora, a fé foi um pilar importante para o período delicado, que agora deu lugar a um momento "muito mágico", como classifica.

"Benção é para ser compartilhada também, e minha dor se transformou em benção", diz, em entrevista à CARAS Brasil. José nasceu com apenas seis meses de gestação, e, por isso, precisou de cuidados intensivos para se desenvolver de forma saudável. Além disso, Nadja Haddad também precisou lidar com a perda de Antonio, gêmeo que não resistiu e faleceu algumas semanas após o nascimento.

"No meu caso, sempre pedi muito a Deus para transformar a minha dor em fé e em resiliência pra eu poder me ajudar a suportar toda aquela jornada e também, ajudar outras pessoas", acrescenta a apresentadora, que se tornou referência para muitas mulheres que também passam por essas dificuldades.

"Dou muito valor a isso, pois reconheço que muitas mulheres que enfrentam a mesma situação de luto, de maternidade passiva, de gestação extrauterina, da rotina na uti neo e seus medos precisam de encorajamento e fortalecimento de fé. Sempre que eu receber esse chamado, falarei com essas mulheres."

Agora, com o pequeno em casa, o casal não esconde a felicidade. "Estamos vivendo o nosso maior sonho: Sermos pai e mãe de verdade. Aos poucos, a ficha vai caindo, mas a gente ainda se olha e fala: 'Somos uma família, temos um filho em casa'", completa a comunicadora.

Foto: Reprodução/Instagram @nadjahaddad

