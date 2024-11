Lorena Maria revela tema escolhido para o quarto do filho com MC Daniel

Grávida de MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria mostrou detalhes de como será o quarto de seu primeiro filho com o cantor

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria dividiu com os seguidores nesta quarta-feira, 6, um breve spoiler de como será o quarto de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com MC Daniel. Em suas redes sociais, ela revelou detalhes do tema escolhido para o cômodo.

Por meio de seus stories no Instagram, Lorena compartilhou um vídeo do belíssimo projeto realizado para o quartinho do bebê. Inspirado no Universo, a companheira de MC Daniel explicou que é apaixonada por Astronomia e, por isso, o local contará com lua e estrelas.

A mamãe de primeira viagem ainda contou que pretende fazer algumas mudanças no projeto exibido, como alguns detalhes de uma das paredes. "O tema é Universo, vocês sabem que amo Astronomia e minhas seguidoras antigas sabem que quero estudar Astronomia por hobby algum dia. E, aí, escolhi o tema do quartinho do bebê de Universo", declarou ela.

Em seguida, Lorena Maria revelou que sugeriu Órion, inspirado na constelação de Órion, como nome do herdeiro, mas o cantor não aprovou muito a ideia. "Por mim, seria Órion, mas Daniel não gosta", disse a influenciadora, por fim. Vale lembrar que o casal ainda não revelou publicamente qual será o nome do filho.

Confira o projeto do quarto do filho de MC Daniel e Lorena Maria:

Lorena Maria mostra projeto do quarto do filho - Reprodução / Instagram

Lorena Maria esclarece sobre relacionamento à distância com MC Daniel

Recentemente, Lorena Maria usou as redes sociais para detalhar a dinâmica de seu relacionamento com MC Daniel após ser questionada por um internauta sobre a ausência do funkeiro em suas publicações. À espera do primeiro filho com o cantor, a influenciadora compartilhou que eles vivem uma relação à distância.

"Moramos em estados diferentes. Tenho o meu trabalho aqui, minhas coisas, minha casa e o meu cachorro. Fico um tempo aqui e um tempo lá. Não consigo largar o Rio de Janeiro ainda", escreveu Lorena nos Stories do Instagram.

Para quem não sabe, a mamãe de primeira viagem reside na capital carioca, enquanto MC Daniel tem uma mansão em São Paulo.