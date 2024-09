Marina Ruy Barbosa surpreende ao assumir papel de Suzane von Richthofen

Marina Ruy Barbosa dará vida a Suzane von Richthofen em uma série após romper contrato com a Globo; descubra todos os detalhes

Nesta sexta-feira, 6, Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao ser confirmada para interpretar Suzane von Richthofen em uma série fora da Globo. Após encerrar seu contrato com a emissora global para se dedicar a projetos mais autorais, a atriz foi escalada para o papel de criminosa em uma nova produção da Amazon Prime Video.

Embora já existam três filmes dedicados à história de Richthofen, incluindo a sequência 'A Menina que Matou os Pais' com Carla Diaz, o serviço de streaming anunciou uma nova série. Desta vez, a produção irá explorar os bastidores da penitenciária de Tremembé, uma das mais emblemáticas do país, localizada no interior de São Paulo.

Segundo informações da CNN Brasil, Marina interpretará a criminosa, que foi condenada pelo assassinato dos pais e que passou mais de 20 anos atrás das grades da penitenciaria. Além de retratar a vida da ruiva, a trama também abordará a convivência com outros assassinos notórios, como Christian Cravinhos e Elize Matsunaga.

Além disso, Marina deverá se inspirar no livro ‘Suzane: Assassina e Manipuladora’, do escritor Ulisses Campbell, que também atuará como roteirista da série. Até o momento, o restante do elenco não foi divulgado, e ainda não há previsão de lançamento. O que se sabe é que as filmagens estão previstas para começar ainda este ano.

Vale lembrar que no mês passado, Marina Ruy Barbosa confirmou que decidiu encerrar seu contrato com a Globo depois de muitos rumores. Após 20 anos trabalhando na emissora, a ruiva contou que decidiu assumir o controle de sua carreira e se concentrar em novos projetos, principalmente, com foco em trabalhos mais autorais.

Depois de circularem boatos, Marina confirmou o fim de seu vínculo empregatício ao compartilhar em suas redes sociais que foi capa da revista Bazaar. Em entrevista à publicação, a ruiva, que também é empresária, afirmou que a decisão foi tomada para obter maior liberdade na escolha de novos trabalhos e para ter mais controle sobre seus projetos futuros.

Marina Ruy Barbosa agradece apoio dos pais durante fase delicada:

No último domingo, 1º, Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para agradecer o apoio de seus pais, a artista plástica Gioconda Ruy Barbosa e o fotógrafo Paulo Ruy Barbosa, durante um momento delicado. Embora não tenha entrado em detalhes sobre o motivo, a atriz enfatizou como o suporte da família foi essencial para ela nas últimas semanas.