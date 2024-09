Marina Ruy Barbosa agradece apoio dos pais durante fase delicada: ‘Todo suporte’

Marina Ruy Barbosa compartilha declaração de gratidão e agradece o suporte de seus pais publicamente em suas redes sociais

No último domingo, 1º, Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para agradecer o apoio de seus pais, a artista plástica Gioconda Ruy Barbosa e o fotógrafo Paulo Ruy Barbosa, durante um momento delicado. Embora não tenha entrado em detalhes sobre o motivo, a atriz enfatizou como o suporte da família foi essencial para ela nas últimas semanas.

Através de seu perfil no Instagram, Marina abriu o coração e resgatou uma foto antiga com sua mãe para se declarar: “Agradecimento especial pra minha mãe que tem me ajudado e me dado todo o suporte (sempre, mas especialmente essas últimas semanas) pra eu conseguir dar conta de tudo. Te amo, obrigada mesmo”, ela escreveu.

Na sequência, Marina, que costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, também agradeceu o apoio de seu pai publicamente e demonstrou estar passando por um momento desafiadora e precisou da ajuda da família, sem revelar o motivo: “E claro, ao meu pai que mesmo de longe também tem me ajudado e apoiado. Que Deus nos abençoe sempre! Amém”, completou.

Vale lembrar que Marina confirmou que decidiu encerrar seu contrato com a Globo recentemente. Após 20 anos trabalhando na emissora, a ruiva contou que decidiu assumir o controle de sua carreira e se concentrar em novos projetos. Os rumores sobre a decisão da artista já circulavam há meses, mas a decisão foi revelada em agosto deste ano.

Agora, Marina confirmou o fim de seu vínculo empregatício ao compartilhar em suas redes sociais que foi capa da revista Bazaar. Em entrevista à publicação, ela afirmou que a decisão foi tomada para obter maior liberdade na escolha de novos trabalhos e para ter mais controle sobre seus projetos futuros, com prioridade para trabalhos autorais. Além disso, ela também é empresária.

