Marina Ruy Barbosa revela motivo para encerrar contrato com a Globo: ‘Minha vida’

Marina Ruy Barbosa confirma que encerrou seu contrato para assumir o controle e focar em novos projetos após 20 anos na Globo

Nesta segunda-feira, 05, Marina Ruy Barbosa confirmou que decidiu encerrar seu contrato com a Globo. Após 20 anos trabalhando na emissora, a ruiva contou que decidiu assumir o controle de sua carreira e se concentrar em novos projetos. Vale lembrar que os rumores sobre a decisão da artista já circulavam há meses.

Segundo o site Notícias da TV, Marina Ruy Barbosa decidiu não renovar seu contrato no final de maio. Além disso, a atriz teria recusado um papel de destaque no remake da novela ‘Vale Tudo’ e já estava considerando encerrar seu vínculo com a emissora antes mesmo de estrear com sua primeira vilã na novela ‘Fuzuê’ no ano passado.

Agora, Marina confirmou o fim de seu vínculo empregatício ao compartilhar em suas redes sociais que foi capa da revista Bazaar. Em entrevista à publicação, ela afirmou que a decisão foi tomada para obter maior liberdade na escolha de novos trabalhos e para ter mais controle sobre seus projetos futuros, com prioridade para trabalhos autorais.

“Quero ir atrás de projetos pensados e desenvolvidos por mim, mais autorais. Não quero mais nada imposto na minha vida”, disse a ruiva, que ganhou destaque por seu ‘grito de liberdade’. Vale lembrar que Marina era atriz da Globo desde seus nove anos de idade, quando estreou na novela ‘Começar de novo’, na emissora.

Aos 29 anos, Marina já participou de mais de 15 projetos no canal, como ‘Escrito nas Estrela’, ‘Morde & Assopra’, ‘Amor Eterno Amor’, ‘Império’, ‘Totalmente Demais’, ‘Justiça ‘, ‘Deus salve o rei’, ‘O sétimo guardião’ e mais recentemente, em destaque como a vilã ‘Preciosa Montebelo’ em ‘Fuzuê’. Além disso, ela também é empresária no ramo de moda.

