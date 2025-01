Marília Pêra completaria 82 anos hoje; atriz deixou legado para a filha, que também atua

Marília Pêra faleceu em 2015, aos 72 anos, vítima de um câncer de pulmão; hoje, a atriz que brilhou em produções da Globo completaria 82 anos

Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, a atriz Marília Pêra(1943-2015) completaria 82 anos de idade. Vítima de um câncer de pulmão, a estrela de diversas produções da Globo faleceu em 2015, aos 75 anos, mas deixou legado para a filha, Nina Morena (44), que também atua. Relembre a trajetória da artista que faria aniversário hoje.

Trajetória inesquecível

Em 22 de janeiro de 1943, nascia uma das mais emblemáticas figuras das artes cênicas brasileiras. Atriz, diretora, coreógrafa, cantora e produtora, Marília Pêra marcou gerações com sua dedicação e talento. Ela iniciou a carreira ainda criança, aos 4 anos, e nunca deixou os palcos, acumulando mais de 30 filmes, 56 peças de teatro e 38 trabalhos na televisão ao longo de sua carreira.

Seu carisma e versatilidade tornaram-na uma presença constante em novelas de sucesso, como Beto Rockfeller (1968), Top Model (1989), Duas Caras (2007) e Aquele Beijo (2011). No cinema, brilhou em obras como Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981), Central do Brasil (1998), Tieta do Agreste (1996) e Dias Melhores Virão (1990).

Arte na família

Filha de atores, Marília herdou o amor pelas artes e transmitiu essa paixão para um de seus herdeiros, a filha Nina Morena, que também seguiu carreira como atriz e dramaturga.

Nina se formou no renomado Lee Strasberg Theatre and Film Institute, em Nova York, no ano 2000, onde aprimorou suas habilidades artísticas. No teatro, destacou-se em Lisboa na peça Aonde Está Você Agora? (2004) e em A Filha da... (2005), onde contracenou com a mãe. No cinema, protagonizou Um Romance de Geração (1986) e participou dos filmes Mulheres do Brasil (2006) e Power Play (2002), este último gravado em Los Angeles.

Na televisão, Nina teve pequenas participações em A Grande Família (2004, 2010), antes de conquistar um papel fixo como Danielle em 2011. Entre 2015 e 2016, deu vida à personagem Flora Cruz na novela Cúmplices de um Resgate. A atriz também trabalhou em produções de streaming como Aruanas (2019), do Globoplay, e Psi (2014-2019), da HBO Brasil.

Momentos de tensão

Marília enfrentou momentos turbulentos ao longo da vida, como a perseguição sofrida durante a ditadura militar: ela foi presa e agredida por sua participação na peça Roda Viva (1968), de Chico Buarque (80). Mesmo assim, manteve-se firme em suas convicções, lutando por melhorias nas condições de trabalho artístico e defendendo valores herdados de sua família.

Reconhecida por seu gênio forte, a atriz também enfrentou críticas políticas quando apoiou Fernando Collor (75) em sua campanha presidencial em 1989, mas sempre respondia com franqueza. "Todo mundo erra", declarou posteriormente.

Despedida e último papel

Marília Pêra encerrou sua trajetória artística com Darlene, personagem da série de humor Pé na Cova (2013-2016), na Globo, onde trabalhou ao lado de um amigo de longa data,Miguel Falabella (68). A carreira de grandes trabalhos lhe rendeu diversos prêmios, inclusive internacionais, como os de Melhor Atriz pela Sociedade de Críticos de Filmes de Boston, em 1982, por Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981) — seu mais premiado trabalho até hoje —, e do Festival de Filmes de Cartagena, em 1991, por Dias Melhores Virão (1990).

Além da trajetória e saudades para o público, a artista deixou três filhos adultos: Ricardo (63), Esperança (46) e Nina, e o marido Bruno Faria, com quem vivia desde 1998.

