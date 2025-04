Maria Beltrão reage ao ouvir piada de William Bonner: ‘Eu gostaria’

Maria Beltrão e William Bonner participam de evento da Globo e ela reage de forma inesperada ao ouvir uma piada dele. Saiba como foi

A apresentadora Maria Beltrão teve uma reação inesperada ao ouvir uma piada do apresentador William Bonner. Nesta quarta-feira, 2, os dois participaram de um evento nos estúdios da Globo para falar sobre as novidades da celebração de 60 anos da empresa.

Em um momento do discurso, Bonner contou que terá novidades no Jornal Nacional nas próximas semanas e brincou sobre o poderia ser. “O que nós nunca fizemos que faria com que as pessoas ficassem assim? Considerando que Renata e eu nunca poderíamos ficar nus na frente da televisão”, brincou ele.

Então, Maria não perdeu a brincadeira e reagiu de forma inesperada com a possibilidade de ver o colega do jeitinho que veio ao mundo. “Eu gostaria, acharia melhor”, disse ela, segundo o site Notícias da TV.

Vale lembrar que a TV Globo organizou uma série de celebrações para celebrar os 60 anos da empresa. A equipe regravou programas icônicos e criou uma série de reportagens nas atrações existentes para marcar o ano especial para a Globo.

Maria Beltrão revela que combinou código com o marido

A jornalista Maria Beltrão participou do Portugal Show e entregou um código que tem com o marido, Luciano Saldanha. Segundo ela, por gostar muito de toque, pede que o companheiro a alerte. "Eu e meu marido a gente tem uma senha. Quando eu começo a pegar muito em pessoas aleatórias, eu peço para ele falar 'coentro'", entregou.

Ela falou sobre esse assunto ao contar detalhes de seu encontro com o Papa Francisco. A jornalista lembrou que o beijou e que notou que ele abriu espaço para uma aproximação quando fez um comentário sobre ela ser brasileira.

A partir daí, ela quis pegar, abraçar, beijar. "Até que um padre fez assim, sai minha filha, já foi (mostrou o sinal com as mãos)", contou. "Eu sabia que ele gostava de doce e levei um brigadeiro. Era para ele, né? Mas ele abençoou o brigadeiro para mim (risos)", acrescentou. Saiba mais!

