Áudio vazado de Maria Beltrão no É De Casa repercute na internet

O que ela falou? A apresentadora Maria Beltrão teve áudio vazado ao vivo no programa É De Casa durante reportagem

A apresentadora Maria Beltrão virou assunto na internet neste sábado, 20, por causa de uma gafe no programa É De Casa, da Globo. Durante uma reportagem, o áudio dela vazou para os telespectadores, que ouviram o que ela disse para a produção.

O momento aconteceu enquanto a atração exibia uma reportagem com um menino autista do Rio Grande do Norte, que é fã de música clássica. Então, o programa teve uma falha técnica e deixaram o microfone de Maria Beltrão ligado.

A apresentadora apareceu fazendo uma pergunta para os atores que iria entrevistas na sequência. “Quem vocês conhecem de ator que era um sonho. Posso perguntar isso?”, disse ela. E uma atriz respondeu: “Pode, claro!”.

Apesar do erro técnico, o programa não se pronunciou sobre o assunto e seguiu normalmente.

Maria Beltrão relembra conversa com Susana Naspolini

A apresentadora Maria Beltrão (51) desabafou e emocionou seus seguidores ao fazer uma linda homenagem à jornalistaSusana Naspolini (1972-2022), que faleceu vítima de um câncer na bacia. Amigas de longa data, ela relembrou o último encontro que teve com a repórter antes da internação.

"A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas 'presencialmente' ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade", começou a apresentadora do É de Casa, da Globo.

Em seguida, Maria Beltrão deixou claro que vai cumprir uma promessa que fez para a amiga, mesmo sem citar os detalhes do que se trata. Ela também lamentou a perda repentina e frisou que precisará de forças para conseguir superar a triste situação.

“Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro ‘Terapia com Deus’. Vou precisar muito desse terapeuta agora (e sempre). Amém.”