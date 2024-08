Marcia Fu vai voltar para ‘A Fazenda’? Record oferece proposta tentadora para atleta

Estava escrito nas estrelas! Record oferece proposta tentadora para Marcia Fu brilhar novamente em ‘A Fazenda’, diz site

Parece que o sucesso de Marcia Fu estava realmente "escrito nas estrelas" e veio para ficar! Segundo o Portal Léo Dias, a ex-jogadora de vôlei recebeu uma proposta irrecusável para retornar a ‘A Fazenda’. Após se destacar na última edição, a atleta pode até ganhar seu próprio quadro de humor no reality show da Record.

Após conquistar o terceiro lugar na atração e se tornar um sucesso viral nas redes sociais, Marcia Fu é vista pela emissora como a aposta certa para comandar um dos novos quadros do programa. Especialmente após o cancelamento do quadro do humorista Carioca do 'SoFazenda', a atleta estaria entre as substitutas para preencher a vaga.

Ainda segundo o portal, Marcia não fechou o contrato até o momento, mas já recebeu uma proposta tentadora da emissora. Inclusive, o canal já está trabalhando no quadro e tem pressa para saber a decisão da ex-jogadora de vôlei, já que a próxima edição está prevista para estrear no próximo mês, em 17 de setembro.

Além disso, é importante destacar que Marcia está envolvida em outros projetos, como seu próprio canal no YouTube, onde fez sucesso com a cobertura das Olimpíadas. Ela também atua como repórter no programa Tá Na Hora, no SBT, mas, ao que tudo indica, não há um vínculo contratual fixo e ela pode fechar com outra emissora.

Vale mencionar também que nos últimos dias, Marcia deu uma entrevista para o podcast 'Aquecendo o Feno', da Record, e agradeceu a oportunidade de participar de ‘A Fazenda’: “Juro, ela mudou muita coisa na minha vida e eu queria te agradecer, agradecer a todos”, disse a medalhista olímpica emocionada durante a entrevista.

Marcia Fu abre o jogo sobre namoro

Marcia Fu não tem dúvidas que está muito bem resolvida com sua vida afetiva. Aos 54 anos, a ex-jogadora de vôlei conta que não está disposta a dividir mais seu espaço com outros homens. Em recente entrevista à Revista CARAS, a ex-Fazenda destacou que gostaria mesmo é de ter um namorado para trocar uns "beijinhos".