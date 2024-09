Marcelo Torres é contratado por canal de notícias após 19 anos no SBT

Após anunciar sua demissão do SBT, o jornalista Marcelo Torres retornou às redes sociais para compartilhar contrato em canal de notícias; saiba qual

Nesta terça-feira, 3, o jornalista Marcelo Torres usou as redes sociais para anunciar uma nova contratação! Após pedir demissão do SBT e contabilizar 19 anos na emissora de Silvio Santos, o comunicador fará sua estreia no quadro de apresentadores da CNBC Times Brasil, canal de economia e negócios pertencente à NBC, maior rede de TV aberta dos Estados Unidos.

Com estreia prevista para outubro, o canal ainda conta com jornalistas antes contratados pela Globo, como Christiane Pelajo e Fabio Turci.

"Essa novidade eu preciso compartilhar! Olha só quem chegou por aqui: o apresentador @o_marcelotorres! Com uma carreira de sucesso à frente do SBT Brasil, principal jornal da emissora, e também como correspondente internacional, ele aceitou o meu convite para fazer parte da nova emissora de jornalismo do Brasil. E FIQUE DE OLHO POR AQUI!! Tem muita coisa legal acontecendo na chegada inédita da CNBC e eu tô louco pra compartilhar tudo o que está por vir! Nos vemos em breve em todas as telas - e não vai demorar muito!", disse o perfil oficial da CNBC no Instagram.

Nos comentários, Marcelo Torres declarou sua animação em compor o novo time. "Muito orgulho de fazer parte desse time que já nasce com tanta gente boa!", escreveu.

Confira o anúncio:

A demissão de Marcelo Torres

Na última segunda-feira, 02, o jornalista Marcelo Torres usou as redes sociais para anunciar que pediu demissão do SBT após 19 anos. Ele atuava como correspondente da emissora na Argentina, posição para a qual foi transferido em março, após a chegada de César Filho, que assumiu a apresentação do SBT Brasil em março de 2024.

O jornalista confirmou que está de saída do grupo de Silvio Santos (1930-2024) em seu perfil oficial do Instagram. "19 anos não cabem num post. Passei boa parte da minha vida no SBT. Agora que decido sair para explorar novos caminhos, sou só gratidão pelo muito que aprendi e, principalmente, pelas amizades que fiz", escreveu.

E completou: "Serei para sempre testemunha do talento e da dedicação desta equipe. Sorte e sucesso a todos. Obrigado, obrigado, obrigado".