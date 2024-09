Nesta segunda-feira, 02, o jornalista Marcelo Torres usou suas redes sociais para anunciar que pediu demissão do SBT após 19 anos

Nesta segunda-feira, 02, o jornalista Marcelo Torres usou suas redes sociais para anunciar que pediu demissão do SBT após 19 anos. Ele atuava como correspondente da emissora na Argentina, posição para a qual foi transferido em março, após a chegada de César Filho, que assumiu a apresentação do SBT Brasil em março de 2024.

O jornalista confirmou que está de saída do grupo de Silvio Santos (1930-2024) em seu perfil oficial do Instagram. "19 anos não cabem num post. Passei boa parte da minha vida no SBT. Agora que decido sair para explorar novos caminhos, sou só gratidão pelo muito que aprendi e, principalmente, pelas amizades que fiz", escreveu.

"Serei para sempre testemunha do talento e da dedicação desta equipe. Sorte e sucesso a todos. Obrigado, obrigado, obrigado", continuou. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Orgulho enorme de ter feito parte de sua história. Amo você e sei que vai brilhar ainda mais", escreveu Márcia Dantas, com quem dividiu a apresentação do SBT Brasil por quatro anos.

"Voa, meu irmão. Orgulho em ter dividido um pouquinho dessa vivência contigo", disse Phelipe Siani, que atualmente está na CNN Brasil. "​Toda sorte do mundo a você ! Competência não te falta​", comentou u o diretor Fernando Pelégio, que deixou o SBT em 2023.

Marcelo Torres tornou-se o âncora do SBT Brasil após a saída de Carlos Nascimento em dezembro de 2020. Ele já havia assumido o telejornal interinamente durante a pandemia de Covid-19, enquanto o veterano estava afastado do trabalho presencial por ser do grupo de risco.

Em março de 2024, com a chegada de César Filho para comandar o programa, Marcelo Torres se tornou correspondente internacional da emissora na Argentina.

