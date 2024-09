Marcello Melo Jr se emociona ao revelar sua saída da Globo: ‘Meu último ano’

Marcello Melo Jr anuncia o fim de seu contrato e se emociona ao se despedir da Globo durante participação no ‘Domingão com Huck’

No último domingo, 8, Marcello Melo Jr anunciou o fim de uma era durante sua participação no ‘Domingão com Huck’, na Globo. Após marcar presença e brilhar no quadro ‘Lip Sync’, o ator revelou a decisão de encerrar seu contrato com a emissora e se emocionou ao se despedir depois de mais de uma década de trabalho na casa.

Durante sua participação, Marcello apresentou dublando uma canção do cantor canadense The Weeknd. Após a performance, o ator não apenas agradeceu ao público, mas também aproveitou a oportunidade para agradecer à oportunidade da emissora e anunciar o encerramento de seu contrato depois do fim da novela ‘Renascer’

"Esse é o meu último ano na Globo, depois de 15 anos dentro da casa. Mas, calma, nunca é um adeus, é sempre um até logo. Quero agradecer a essa empresa que me deu um espaço maravilhoso, de poder levar a arte de um preto, favelado, que veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e poder realizar um sonho", declarou emocionado.

"A melhor forma que eu poderia fechar um ciclo nessa emissora seria junto com vocês, o tempo que a gente fica longe da família para poder se dedicar ao que a gente ama", completou Marcello, que tirou os sapatos ainda no palco e aproveitou para compartilhar um aprendizado que recebeu de seu preparador de elenco na emissora, Guti Fraga.

Visivelmente emocionado, Marcello refletiu sobre humildade e agradeceu o apoio do profissional: "Fiquei descalço porque o Guti me ensinou uma palavra na prática: humildade. Humildade não é algo que se compra ou recebe de alguém. Humildade você tem dentro de você! Mantenha sempre os pés no chão. Obrigado por tudo”, ele concluiu.

Vale lembrar que, ao longo de sua trajetória, Marcello participou de diversas produções de sucesso desde sua estreia em 'Viver a Vida'. O ator também passou por 'Malhação', 'A Vida da Gente', 'Lado a Lado', 'Em Família', 'O Sétimo Guardião', 'Bom Sucesso', 'Mar do Sertão' e, mais recentemente, 'Renascer'. Além da carreira como ator, ele também é cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Marcello Melo Jr encanta ao compartilhar foto rara dos dois filhos:

Na última segunda-feira, 2, Marcello Melo Jr. encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto rara com seus dois filhos, Joaquim Melo e Maya Melo. Bastante discreto sobre sua vida pessoal, o ator e cantor, que estava no ar na novela ‘Renascer’, na Globo, surpreendeu ao dividir um momento especial com sua família em suas redes sociais.