Marcello Melo Jr encanta ao compartilhar foto rara dos dois filhos

Na última segunda-feira, 2, Marcello Melo Jr. encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto rara com seus dois filhos, Joaquim Mello e Maya Mello. Bastante discreto sobre sua vida pessoal, o ator e cantor, que estava no ar na novela ‘Renascer’, na Globo, surpreendeu ao dividir um momento especial com sua família em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Marcello dividiu um registro que está usando como papel de parede em seu celular. No clique, sua primogênita, Maya, que tem três aninhos, aparece brincando com o irmão caçula, Joaquim, que tem poucos meses de vida. Juntos, as crianças andam em um carrinho fofo e parecem sorridentes durante um passeio com o pai.

“Dia abençoado”, Marcello legendou a publicação nos stories e encantou os seguidores. Vale destacar que os herdeiros do ator são frutos de diferentes relacionamentos. Maya vem de um relacionamento anterior com a psicóloga Dayane Bartoli, e seu filho caçula, Joaquim, de seu antigo namoro com a modelo e influenciadora Clara Diniz.

Conhecido por ser discreto sobre sua vida pessoal, o ator revelou poucos detalhes sobre sua vida amorosa e prefere revelar apenas aspectos da vida profissional. Recentemente, Marcello esteve no ar no remake da novela Renascer, da Globo, como o personagem 'José Bento'. Além de atuar, ele também é cantor e mantém uma carreira ativa na música.

Marcello Melo Jr muda o visual após o fim das gravações de Renascer:

No final do mês passado, o ator Marcello Melo Jr revelou que está com novo visual. Depois de encerrar as gravações da novela Renascer, da Globo, o artista se despediu do cabelo do personagem José Bento. O artista apareceu nas redes sociais com a cabeça raspada em um vídeo nos stories do Instagram. Ele mostrou o resultado do seu corte de cabelo de vários ângulos.