Mania de Você terá gravações alteradas após morte do irmão de Eliane Giardini? Saiba mais

A CARAS Brasil apurou e descobriu se a novela Mania de Você terá alguma modificação nas gravações após a morte do irmão da atriz Eliane Giardini

A atriz Eliane Giardini (72) perdeu seu irmão, PauloGiardini, no início da semana e, com isso, surgiram especulações quanto ao ritmo das gravações da novela Mania de Você (Globo). A veterana interpreta Berta, uma mulher rica e sofisticada, e uma das personagens centrais da trama de João Emanuel Carneiro (54).

De acordo com apuração da CARAS Brasil, o ritmo de gravações da novela não deve ser modificado, já que não haviam cenas previstas para Eliane Giardini nos próximos dias . Procurada, a Globo explicou que não tinha informações oficiais sobre o assunto.

O ator morreu aos 62 anos, vítima de um AVC (acidente vascular cerebral). Sua morte foi confirmada por Paulo Betti (72), ex-marido de Eliane, através de uma publicação em seu perfil do Instagram. No texto, ele destacou a carreira e vida pessoal do ex-cunhado.



"Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida", escreveu o ator.

O velório de Paulo aconteceu nesta terça-feira, 3, no Cemitério do Caju, localizado no Rio de Janeiro. Eliane esteve presente no momento, e foi vista acompanhada de outros artistas como Vera Holtz (71), Caio Blat (44) e Dadá Coelho (49).

A atriz também usou seu perfil do Instagram para prestar uma homenagem ao irmão. "Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros, músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta mano. Te amo infinito para sempre."

CONFIRA HOMENAGEM DE ELIANE GIARDINI AO IRMÃO NO INSTAGRAM: