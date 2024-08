Maitê Proença revela razão inusitada que levou diretor a tentar afastá-la de novela

Em entrevista recente, Maitê Proença impressionou ao expor motivo que fez diretor tentar dispensá-la de novela: "Precisou me tirar do caminho"

Nesta sexta-feira, 23, uma entrevista de Maitê Proença no programa Roda Viva, da TV Cultura, viralizou no X, antigo Twitter. Na conversa, realizada em 2017, a atriz mencionou ter sido retirada de uma novela porque o diretor estava interessado em seu namorado. Como ela não citou nomes, os internautas logo começaram a especular qual novela seria.

“Um diretor queria meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar a ele. Depois de seis meses que, em conversa com Boni, fiquei sabendo o que ocorreu. Esse diretor tinha me pedido para jogar uma garrafa contra a parede, como se fosse um ensaio. Ele gravou, mandou para o Paulo Ubiratan e disse eu que era louca e que era impossível me dirigir”, iniciou.

Na sequência, Maitê contou que o homem chegou a criar uma situação para ter um pretexto que justificasse a atitude. "Esse diretor tinha me pedido para jogar uma garrafa contra a parede, como se fosse um ensaio. Ele gravou, mandou para o Paulo Ubiratan (diretor de novelas da Globo) e disse que eu era louca e que era impossível me dirigir", completou.

Maitê Proença revela ter sido dispensada de uma novela, porque o diretor queria ficar com o namorado dela: "Ele queria queria me tirar do caminho, porque achava que seria mais fácil. Ele dizia para o autor que eu era ingovernável, difícil de dirigir".pic.twitter.com/R8aKoENmZj — PAN (@forumpandlr) August 23, 2024

Após a entrevista viralizar, fãs e internautas começaram a especular que a novela em questão seria Cara & Coroa, de 1995, dirigida por Wolf Maia. Na época, Maitê estava em um relacionamento com Victor Fasano, o protagonista da trama, enquanto ela interpretava a vilã Heloísa, que morreu no início da novela.

As suspeitas aumentaram quando os internautas encontraram uma antiga entrevista de Miguel Falabella, que contracenava com ela, onde ele confessou que todo o elenco foi pego de surpresa ao ler esta parte do roteiro.

"Um dia, Maitê Proença me ligou e perguntou se eu já tinha lido o bloco [de capítulos] novo. Eu respondi que não e ela falou: ‘O capítulo 49 termina numa cena em que aparecemos eu, você e a Christiane Torloni no alto de um penhasco. A Christiane é a protagonista, você é o antagonista. Eu acho que vou cair desse penhasco.’ Não deu outra. Ela ficou furiosa, com toda razão, porque não tinha sido avisada de que sairia da novela. Para mim, a saída da Maitê foi frustrante, porque ela interpretava a minha mulher, e eu fiquei sem rumo na novela", disse ele ao Memória Globo.

