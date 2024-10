Maisa Silva mostra bastidores de gravação de novela: 'Um mês'

Maisa Silva mostrou em suas redes sociais diversos momentos das gravações da novela Garota do Momento, que deve estrear em breve

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 49 milhões de seguidores. Recentemente, a famosa tem enfrentado uma rotina corrida com as gravações da novela Garota do Momento, que deve estrear na TV Globo em breve.

Na trama escrita por Alessandra Poggi, ela interpreta Bia. Nesta sexta-feira, 4, Maisa fez questão de dar um gostinho para os fãs sobre o que eles podem esperar de sua personagem.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma série de fotos e vídeos dos bastidores. Maisa surgiu caracterizada como a personagem e também provando figurinos no camarim. "Apenas um mês para vocês conhecerem a Bia", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, a postagem recebeu inúmeros comentários. "Estou muito ansiosa", escreveu uma internauta. "Vem Bia, já estou ansiosa", escreveu outra. "Já sei que vai arrasar", comentou uma terceira.

A atriz Maisa Silva já está pronta para iniciar as gravações da novela Garota do Momento, próxima trama das 18h da Globo. Recentemente, a emissora de TV divulgou a primeira foto da artista com o figurino de Bia, sua primeira vilã na carreira.

A história da novela se passa no final dos anos 1950. Na trama, Bia (Maisa Silva) é uma jovem mimada, caprichosa e autocentrada, que usa um problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Ela é filha de Juliano (Fabio Assunção) e Valéria (Julia Stockler), mas ela acredita que sua mãe é Clarice (Carol Castro).

Bia é apaixonada por Beto (Pedro Novaes), mas ele se apaixona por Beatriz (Duda Santos). Por sua vez, Beatriz é a filha biológica de Clarice, que perdeu a memória após o nascimento da filha.

A novela Garota do Momento é escrita por Alessandra Poggi e tem direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.