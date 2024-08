Interpretando um par romântico com João Guilherme em 'De Volta aos 15', Maisa usou as redes sociais para declarar seu carinho pela amizade com o ator

Nesta quinta-feira, 22, Maisa usou as redes sociais para refletir sobre sua longa amizade com João Guilherme. Amigos há anos, a dupla interpretou um par romântico na série 'De Volta aos 15', da Netflix, e a artista aproveitou o momento para expressar sua gratidão pela oportunidade de atuar ao lado dele.

No X - antigo Twitter - um internauta viralizou ao opinar sobre o trabalho dos atores na trama. "A gente vê como os atores são bons quando a gente consegue shippar eles na série mas fora a gente sente nojo, tipo assim eu não imagino a Maisa beijando o João Guilherme", disse ele na rede social.

Em resposta, Maisa declarou seu carinho pelo amigo, João Guilherme. "A gente é irmão e além disso, preciso falar sobre o PRESENTE que é trabalhar com quem a gente ama e também poder crescer junto e ver a evolução como pessoa/profissional, sabe? @Joaoguiavila, seu Fabrício envelheceu como vinho. Você me dá muito orgulho e me motiva demais", escreveu a atriz.

Maisa se pronuncia após negar homenagens póstumas a Silvio Santos

Após recusar participar de novas homenagens póstumas a Silvio Santos, Maisa surpreendeu ao compartilhar vídeos antigos com o apresentador no último domingo, 18. Nas redes sociais, a atriz relembrou momentos especiais de sua infância, onde aparece ao lado dele no palco, e aproveitou para lamentar mais uma vez a perda do icônico comunicador da televisão brasileira.

Por meio dos stories de seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou um vídeo que havia sido originalmente publicado pela conta do SBT. Nos registros, a artista aparece ainda na infância, divertindo os telespectadores com sua sinceridade ao afirmar que o apresentador usava peruca ou que o comunicador era "um pouco idoso."

Na legenda, a emissora destacou a participação da jovem nos programas como um dos muitos marcantes de sua trajetória do eterno dono do baú: “Quando Silvio Santos encontrava Maisa na tela do SBT, era risada garantida. E alegria sempre foi o que ele fazia questão de levar para o seu telespectadores”, escreveram.

Em sua nova publicação, Maisa lamentou a partida do apresentador: “Memórias muito felizes”, ela escreveu com um emoji de choro e um coração. Vale lembrar que no último sábado, 17, a atriz usou suas redes sociais para explicar que não participaria de novos tributos, já que prestou suas homenagens em vida e elas serão exibidas tanto pela Globo quanto pelo SBT.