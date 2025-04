Após celebrar a perda de peso, a apresentadora Ana Hickmann revela os seus planos para 2025 e as expectativas para se casar com o chef Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, deverá oficializar a união com o chef Edu Guedes, de 50, em 2025. Embora a data da cerimônia siga em sigilo, a mãe de Alezinho, de 11 anos, não hesitou em falar sobre a ocasião, e também, sobre o filho, ao fazer um balanço sobre 2025 e revelar os planos futuros.

"2025 está sendo um ano muito bom. Esse ano eu vou me casar com o amor da minha vida, sempre tive o sonho de ter uma festa de casamento e me vestir de noiva, e agora encontrei a pessoa certa para realizar.", disse em entrevista à revista Expressão, do ABC.

E fez um comentário caloroso sobre a família: "Estou vendo meu filho encarar novos desafios, evoluir e é muito bom acompanhar o desenvolvimento dele. Viver ao lado do Edu, do Alezinho e da Maria é maravilhoso e já estamos planejando a viagem para as férias.", prosseguiu.

A artista ainda falou sobre os objetivos para a marca de óculos de grau e sol Ana Hickmann Eyeware: "Lançar novos produtos e dar continuidade nessa trajetória de mais de 22 anos.Claro que ainda tenho um longo caminho pela frente e muitos desafios para enfrentar, mas estou positiva que 2025 será um ano incrível para mim.'', pontuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann revela peso atual após ganhar 16 kg

Nesta segunda-feira, 14, Ana Hickmann veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, celebrar a sua perda de peso. Ela, que ganhou 16 kg em 2024, disse que está perto de atingir a sua meta de emagrecimento.

"O motivo real da minha alegria é que hoje de manhã cedo, gente, eu subi na balança e estou conseguindo chegar perto da minha meta. [Estou com] 76,8 kg. Estou feliz demais, porque eu, na virada do ano, bati um número que me assustou bastante na balança. Aí a saúde já começou a ficar comprometida, eu já falei isso algumas vezes aqui para vocês", disse. Confira!

Leia também: Especialista alerta sobre processo de emagrecimento de Ana Hickmann: 'Estresse emocional'