Chefe da Lego morre de forma trágica e rainha da Dinamarca se pronuncia

Rainha Mary, da Dinamarca, lamenta a morte trágica e repentina de Michael Halbye, que era chefe da empresa Lego

O executivo Michael Halbye, que era vice-presidente da Kirkbi, empresa dona da Lego, e membro do conselho da The Mary Foundation, morreu de forma trágica aos 64 anos. A morte dele aconteceu no dia 12 de abril, mas só se tornou pública nesta terça-feira, 15.

De acordo com o site da Revista People, ele morreu em decorrência de uma queda em uma pista de esqui na Suíça. Ele levou um tombo na pista enquanto esquiava e foi socorrido de helicóptero. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A causa da morte foi uma hemorragia interna.

A morte dele foi lamentada pela rainha Mary, da Dinamarca, que era amiga próxima dele. “Recebi com grande tristeza a notícia da morte repentina de Michael Halbye. Ele era um homem que possuía uma rara energia positiva, amplo conhecimento e um forte comprometimento em fazer a diferença para aqueles de fora da comunidade. Ele também era meu amigo e fará muita falta. Meus pensamentos estão com sua família e amigos”, afirmou.

Halbye se tornou diretor da Kirkbi em 2020 e assumiu o cargo de vice-presidente em 2022.

Morte de ex-funcionário da realeza

Os príncipes William e Harry receberam a triste notícia da morte de Graham Craker, conhecido como Crackers, que era ex-guarda-costas dos herdeiros do trono britânico. A morte de Crackers foi noticiada pela imprensa internacional nesta segunda-feira, 7, quando foi revelado que ele faleceu aos 77 anos.

Cracker teve um papel fundamental para apoiar William e Harry na época da morte da mãe deles, a princesa Diana. Ela faleceu aos 36 anos em agosto de 1997, quando seu carro se envolveu em um acidente fatal quando era perseguido por fotógrafos. Naquela época, o guarda-costas dos príncipes era Cracker, que estava o tempo todo ao lado dos garotos, que tinham apenas 15 e 12 anos.

Inclusive, Cracker foi o guarda-costas que caminhou com Harry e William atrás do caixão da princesa Diana no caminho até a Abadia de Westminster. Além disso, ele também dirigiu o carro com os príncipes e o pai deles, o Rei Charles III, até o local do sepultamento da princesa.

Graham Cracker trabalhou para a família real por 15 anos e se aposentou em 2001.