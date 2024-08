Maisa se pronuncia após negar homenagens póstumas a Silvio Santos: ‘Memórias’

Após negar participar de novas homenagens na televisão, Maisa compartilha vídeos antigos e comenta sobre a morte de Silvio Santos

Após recusar participar de novas homenagens póstumas a Silvio Santos, Maisa surpreendeu ao compartilhar vídeos antigos com o apresentador neste domingo, 18. Nas redes sociais, a atriz relembrou momentos especiais de sua infância, onde aparece ao lado dele no palco, e aproveitou para lamentar mais uma vez a perda do icônico comunicador da televisão brasileira.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou um vídeo que havia sido originalmente publicado pela conta do SBT. Nos registros, a artista aparece ainda na infância, divertindo os telespectadores com sua sinceridade ao afirmar que o apresentador usava peruca ou que o comunicador era "um pouco idoso."

Na legenda, a emissora destacou a participação da jovem nos programas como um dos muitos marcantes de sua trajetória do eterno dono do baú: “Quando Silvio Santos encontrava Maisa na tela do SBT, era risada garantida. E alegria sempre foi o que ele fazia questão de levar para o seu telespectadores”, escreveram.

Em sua nova publicação, Maisa lamentou a partida do apresentador: “Memórias muito felizes”, ela escreveu com um emoji de choro e um coração. Vale lembrar que no último sábado, 17, a atriz usou suas redes sociais para explicar que não participaria de novos tributos, já que prestou suas homenagens em vida e elas serão exibidas tanto pela Globo quanto pelo SBT.

Maisa compartilha vídeo antigo e comenta sobre a morte de Silvio Santos

“Principalmente dizer que eu não vou participar de programas nem de coisas ao vivo porque eu já prestei as minhas homenagens em vida e fiz o meu texto hoje e isso valeria. Vou lembrar para sempre dele assim e eu tenho certeza que todos vocês também”, Maisa explicou a decisão em um vídeo visivelmente emocionada.

Família de Silvio Santos colocou recado na frente do cemitério:

O sepultamento do corpo do apresentador Silvio Santos aconteceu na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia foi restrita e com a presença apenas da família e dos amigos mais próximos. Logo na entrada do cemitério, a família pediu para colocarem a reprodução da carta que escreveram sobre privacidade em meio ao momento de luto.

“Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez”; informaram.