Discreto, ator de Vale Tudo morreu sem casamento e filhos aos 74 anos

Pedro Paulo Rangel, ator que deu vida Audálio na primeira versão de Vale Tudo, morreu em 2022 após internação para tratar de enfisema pulmonar

Na primeira versão de Vale Tudo (1988), o ator Pedro Paulo Rangel interpretou o otimista Audálio, personagem que chegou a ser apelidado como Poliana por sempre ver o lado positivo das coisas. Com uma carreira marcada por esse e outros papéis de sucesso, o artista sempre foi discreto na vida pessoal e morreu sem casamento ou filhos em 2022, aos 74 anos.

Artista reservado

Pedro Paulo Rangel conquistou o público com sua interpretação carismática e versátil. Na primeira versão de Vale Tudo, viveu Audálio, personagem marcado pelo otimismo inabalável e pela forma leve com que encarava os desafios da vida. O papel se tornou um de seus mais lembrados na TV, rendendo-lhe o apelido de "Poliana" dentro da trama. Entretanto, sua carreira foi muito mais ampla do que apenas esse sucesso.

Mesmo sendo um rosto presente na TV, Pedro Paulo sempre manteve uma postura discreta fora das telas. Diferente de muitos colegas de profissão, não se casou e não teve filhos. Sua paixão era a arte, e ele a viveu intensamente até seus últimos dias.

Trajetória de dedicação

Nascido em 1948, no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Rangel iniciou sua jornada no teatro ainda jovem. Seu talento foi lapidado ao lado de grandes nomes, como Marco Nanini(76), com quem estudou no Conservatório Nacional de Teatro. Seu primeiro papel de destaque nos palcos veio em Roda Viva (1968), sob a direção de José Celso Martinez Corrêa, e desde então nunca mais deixou de atuar.

Na TV, estreou na Rede Tupi em 1969, mas foi na Globo que consolidou seu nome, participando de novelas icônicas como Gabriela (1975), Saramandaia (1976), O Pulo do Gato (1978) e O Cravo e a Rosa (2001). Seu carisma também brilhou no humor, marcando presença em programas como Viva o Gordo (1981-87) e TV Pirata (1988-92), onde mostrou uma versatilidade que encantava o público.

Nos palcos, sua atuação também foi amplamente reconhecida. Recebeu três Prêmios Molière e dois Prêmios Shell, com destaque para sua interpretação do Padre Antônio Vieira em O Sermão da Quarta-feira de Cinzas, considerada uma de suas performances mais emblemáticas.

Despedida

Em 2022, Pedro Paulo faleceu aos 74 anos devido a um enfisema pulmonar, doença contra a qual lutava havia anos. Seu velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi um momento de despedida emocionante para fãs, amigos e colegas de profissão.

Mesmo com uma vida discreta, seu impacto na cultura brasileira foi imenso. Sua capacidade de transitar entre o drama e o humor, de dar vida a personagens memoráveis e de se reinventar ao longo das décadas o consolidou como um dos grandes nomes da televisão e do teatro nacional.

