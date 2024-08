Luis Ricardo revela sensação de voltar ao SBT após a morte de Silvio Santos

O apresentador Luis Ricardo vai ao SBT para gravação após a morte de Silvio Santos e fala sobre a energia no lugar: ‘Ele está aqui'

Uma semana após a morte de Silvio Santos, o apresentador Luis Ricardo esteve nos estúdios do SBT na Grande São Paulo e contou qual foi a sensação. Em um vídeo nas redes sociais, ele refletiu sobre como foi retomar o trabalho após se despedir do patrão.

"É uma sensação muito estranha você pisar no SBT depois do adeus do mestre. Mas eu posso confessar a vocês, a energia daqui continua… Ele está aqui, tenho certeza. Porque a energia é muito forte, cara. Eu estou todo arrepiado”, afirmou ele.

Então, o artista ainda mandou um recado para Silvio Santos. "Seu legado vai continuar, pode ficar tranquilo. Fique em paz”, afirmou.

Vale lembrar que Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade no dia 17 de agosto de 2024. Ele estava internado em um hospital de São Paulo e faleceu em decorrência da broncopneumonia após infecção por H1N1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Ricardo (@luisricardotv)

Filho de Cintia Abravanel, Tiago Abravanel, falou sobre o enterro do avô

O ator Tiago Abravanel concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). A conversa foi gravada após ele voltar do enterro do comunicador em um cemitério israelita em São Paulo. Com isso, ele contou como foi a cerimônia de sepultamento do avô, que não quis velório.

"Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colega de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele… Foi muito especial porque foi como ele queria, simples, delicado, íntimo. Para que a gente faça a despedida do Senor Abravanel e para que o silvio Santos fique na nossa memória”, afirmou ele.

Então, ele lembrou de um trecho do discurso do rabino durante o enterro. “O rabino disse: 'Se o Silvio pudesse escolher um mundo novo, ele diria que fosse um mundo em que a gente não tivesse que brigar por nada, só ser feliz e celebrar”, declarou, e completou: "A música que ficou marcada pela história fala de quem ele era e o que ele acreditava, que do mundo a gente não leva nada e só precisa sorrir e cantar”.

Inclusive, ele contou que a família se reuniu no sábado, 17, após a morte de Silvio Santos. "Sem ostentação, sem alarde… Todo mundo junto se cuidando, se abraçando e lembrando de quem ele foi para cada um”, afirmou.