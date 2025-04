Saiba qual é o significado especial do vermelho no funeral do Papa Francisco

A cor vermelha está presente em todos os detalhes do funeral do Papa Francisco. Saiba qual é o significado para a igreja católica

A cor vermelha estava presente em todos os detalhes do velório e do enterro do Papa Francisco e possui um significado especial para a igreja católica. O vermelho foi usado para a roupa que foi colocada no corpo do pontífice, no forro do caixão de madeira e nas vestes dos religiosos que foram ao funeral.

De acordo com o site Valor Econômico, o vermelho é a cor tradicionalmente ligada ao papa. É uma influência da época do Império Romano, período em que o imperador usava a cor vermelho como símbolo de exclusividade. Hoje em dia, o vermelho e o branco são reconhecidos como cores papais.

Além disso, o vermelho também representa os Apóstolos e os papas são os sucessores de São Pedro, que é um Apóstolo. A cor se tornou a usada no serviço fúnebre dos papas a partir do século XX.

Cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco

Na noite de sexta-feira, 25, o caixão do Papa Francisco foi fechado em uma cerimônia intimista após ficar exposto para os fiéis em 3 dias de velório na Basílica de São Paulo. No fechamento do caixão, um véu branco foi colocado para cobrir o rosto de Francisco e seu corpo foi aspergido com água benta.

Além disso, o cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell colocou no caixão medalhas cunhadas durante o pontificado e um documento com o resumo da trajetória do papa e seus principais feitos.

Então, o caixão foi selado com uma camada de zinco, que foi soldada, e outra de madeira. As duas tampas traziam a gravação da cruz, do nome do papa e o brasão de seu pontificado.

A morte do Papa Francisco

A morte do Papa Francisco aconteceu na manhã do dia 21 de abril de 2025. O anúncio oficial foi dado pelo Vaticano em um comunicado público. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

