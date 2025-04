João Guilherme reage a fotos postadas por Leonardo: 'Do nada'

O ator João Guilherme reagiu após ver que o pai, o cantor Leonardo, compartilhou fotos dos dois juntos nas redres sociais

O cantor sertanejo Leonardo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 25, ao compartilhar duas fotos ao lado do filho caçula, João Guilherme.

Em seu perfil oficial, o marido de Poliana Rocha postou duas fotos em que aparece abraçado com o herdeiro e na legenda da publicação colocou um emoji de coração.

O post rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários dos fãs. "Lindos", disse uma seguidora. "Eles se parecem muito", afirmou outra. "É muito amor envolvido", falou uma fã. João Guilherme também reagiu ao post do pai. "Do nada", escreveu o artista. E completou se declarando: "Fofinho, amo você."

João Guilherme é filho de Leonardo com Naira Ávila. O cantor também é pai de Pedro Leonardo com Maria Aparecida Dantas, de Monyque Costa com a empresária Sandra Helena, de Jéssica Beatriz Costa com Priscila Beatriz, de Zé Felipe com a atual esposa, Poliana Rocha, e Matheus Vargas com a ex-Banana Split Liz Vargas.

Poliana Rocha conta curiosidade de relação de Zé Felipe e Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, contou uma curiosidade da relação do marido com o filho, Zé Felipe. Em sua rede social, a loira abriu uma caixinha de perguntas nesta última quarta-feira, 23, e foi questionada sobre o herdeiro ser carinhoso com eles.

A empresária então contou que o jovem sempre teve muito afeto pelos pais, mas, a sogra de Virginia Fonseca revelou um detalhe sobre isso. A influenciadora digital disse que nos últimos tempos o cantor está mais próximo do pai. "Sempre foi muito carinhoso, mas hoje sinto ele mais carinhoso com o pai...", escreveu a famosa ao compartilhar a curiosidade de sua família. Saiba mais!

