Longe de casa, Sabrina Petraglia revela ajuda do pai após deixar família em Dubai

Em entrevista à Revista CARAS, Sabrina Petraglia fala sobre mudança para Dubai e como se organizou com família para gravar novela da Globo

Na ponte aérea Brasil e Dubai desde que iniciou as gravações da novela Família é Tudo, Sabrina Petraglia (41) revelou que precisou se organizar nos mínimos detalhes para conseguir ficar mais tranquila em deixar seu marido e filhos do outro lado do mundo. Em entrevista à RevistaCARAS, a atriz confessou que mudar para os Emirados Árabes foi um desafio que deu muito certo.

Mãe de Gael (5), Maya (3) e Léo (2), a atriz mudou-se para Dubai no ano passado para acompanhar o marido, o engenheiro Ramón Velásquez (35), que recebeu uma proposta profissional para trabalhar em uma empresa de leasing de aeronaves. No entanto, poucos meses após o desembarque, ela acabou recebendo a proposta para atuar em uma produção da Globo.

"Foi importante e maravilhoso esse tempo totalmente voltado à minha família, ao nascimento dos meus filhos, a esses primeiros meses, anos tão delicados, tão importantes. A mudança, o apoio ao meu marido, essa mudança para Dubai, apoiando-o para que ele voasse e tivesse essa carreira tão maravilhosa que ele está construindo também. E agora é a minha vez!", celebrou a artista.

Leia também: Sabrina Petraglia encanta ao mostrar momento em família: "Uma delícia!"

Apesar da distância, Sabrina conta que tem estado muito tranquila, visto que se organizou nos mínimos detalhes com a família. Em meio a nova empreitada, ela recebeu ajuda do pai, Eduardo Balsalobre, que se mudou para Dubai para ajudar com as crianças.

"Foi com todo o suporte do meu pai, que foi para os Emirados para ficar com as crianças durante esse tempo que eu comecei a gravar, pois eles ainda estavam na escola. Meu marido também cancelou algumas viagens e se organizou para ficar em casa com eles. Então, tudo com calma, com organização, com carinho, com parceria, a gente conquista. E eu estou muito feliz. Acho que a felicidade está estampada no meu rosto, nos meus olhos", explica.

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS COM O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: