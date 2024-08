Lívia Andrade descreve momento em que descobriu morte de Silvio Santos: “Já sabia”

Lívia Andrade revela que teve pressentimento antes de descobrir a morte de Silvio Santos e explica o motivo; confira o relato

Na última segunda-feira, 19, Lívia Andrade descreveu o momento em que descobriu a morte de Silvio Santos. Em entrevista ao Splash, do UOL, a apresentadora revelou que teve um pressentimento antes mesmo de receber a notícia, ao começar a receber inúmeras ligações e mensagens. Para se blindar, ela decidiu se afastar do celular por um tempo.

Lívia, que trabalhou com o apresentador por mais de uma década, não tinha contato desde que o dono do baú decidiu se afastar das telinhas. Por isso, recebeu a notícia por telefone: "Já tinha acordado, mas estava na cama. Meu telefone bombando, ligação, chamada. Não atendi ninguém, porque de alguma forma já sabia o que vinha pela frente”, contou.

Em seu relato, Lívia compartilhou que já suspeitava da notícia que estava prestes a receber, então se afastou do telefone: “Algumas horas mais tarde, eu peguei o telefone e realmente vi do que se tratava. Senti 10% desse sentimento quando saí do SBT e ele não estava ali para me despedir pessoalmente. Recebi um soco no estômago”, ela desabafou.

Por fim, Lívia contou que evitou chorar durante as homenagens ao comunicador: “Detesto chorar, demonstrar sentimentos. Gosto de ter momentos assim, extremamente reservados e sozinha. Mesmo no programa, eu estava tremendo, meu corpo tremia, meus nervos estavam todos contraídos, minha cabeça doía, e eu tentando controlar esse choro”, disse a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Vale lembrar que meses antes da morte de Silvio, Lívia foi questionada sobre seu contato com o dono de sua antiga emissora. Com sinceridade, a atriz lamentou o distanciamento e revelou que isso ocorreu de maneira generalizada desde que ele decidiu se afastar do SBT: "Acho que quase ninguém mais tem esse contato com o Silvio, quem me dera", disse ao Portal Terra.

Lívia Andrade não reconheceu Silvio Santos em último encontro:

No último domingo, 18, Lívia Andrade participou de uma homenagem especial a Silvio Santos no 'Domingão com Huck', da Globo. Durante a sua presença no programa, a apresentadora compartilhou detalhes sobre seu último encontro com o ícone da televisão brasileira e revelou que não o reconheceu devido às mudanças em sua aparência.

Enquanto conversava com Luciano Huck e outros convidados, Lívia, que era figurinha carimbada no programa do apresentador antes de ir para Globo, não hesitou em revelar detalhes sobre seus últimos momentos com ‘Sisi’, como chamava Silvio. Ela contou que o encontrou em um salão de beleza um ano depois de deixar a emissora.