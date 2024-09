Lícia Manzo tem tudo para ser sucesso no streaming após deixar a TV Globo

Responsável por novelas marcantes na TV Globo, Lícia Manzo pode ser um nome de peso para plataformas de streaming interessados em histórias emocionantes

Responsável por diversas novelas de sucessos da TV Globo, Lícia Manzo finalizou seu contrato com a emissora carioca depois de 32 anos. A notícia chega em um momento onde o mercado do streaming tem investido bastante em tramas mais intensas e com a linguagem que o Brasil ama acompanhar.

Na última década, Lícia assinou a autoria de novelas que impressionaram a crítica e o público de casa, como A Vida da Gente (2011) e Sete Vidas (2015). A primeira, inclusive, chegou a ser reprisada no horário nobre durante a pandemia, resgatando cenas que mobilizaram debates.

Em um cenário promissor como o atual, onde diversas plataformas de streaming têm investido pesado em produções de novelas, buscando capturar a atenção do público brasileiro e internacional, Lícia pode ser uma ótima alternativa para estas empresas que buscam por resultados positivos.

Prova disso é o sucesso que Pedaço de Mim, série da Netflix escrita por Angela Chaves, ex-Globo, tem feito no mercado internacional. A trama explora o formato clássico das telenovelas com uma narrativa moderna e envolvente, algo que tem sido a marca registrada de Lícia em seus últimos trabalhos.

Em meio a tantas apostas, a experiência e o talento de Lícia Manzo podem ser os ingredientes perfeitos para que ela se destaque nesse novo ambiente. Em 2021, por exemplo, a novela Um Lugar ao Sol (2021) teve ótimos resultados no Globoplay. Apesar da baixa audiência na TV, a trama protagonizada por Cauã Reymond agradou no streaming, liderando por meses a lista das produções mais assistidas da plataforma da Globo.

A saída de Lícia pode ser a oportunidade perfeita não apenas para seus admiradores, mas também para a autora explorar novos horizontes criativos e complementar ainda mais seu estilo refinado, como apresentado na novela Sete Vidas, que, inclusive, poderia facilmente ser uma série dramática que iria cativar o público internacional. A história emocionante envolvendo jovens que foram gerados via doação de sêmen e que iniciam a busca por seus meios-irmãos, é um ótimo exemplo de projeto que daria certo no streaming, assim como o conflito familiar que envolvia Ana e Manuela, em A Vida da Gente.

Apesar de novos trabalhos de Lícia ainda não terem sido anunciados, vale a pena ficar ligado nos rumos futuros da escritora, que tem tudo surfar na onda do streaming e continuar sua trajetória de sucesso como uma das principais roteiristas brasileiras, mas desta vez no universo do streaming.