Leo Bittencourt comemora oportunidade ao lado de Alice Wegmann: 'Qualidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leo Bittencourt comenta parceria com Alice Wegmann em Rensga Hits! e celebra nova fase na carreira

Leo Bittencourt (30) entra para o elenco da segunda temporada de Rensga Hits! para mexer com o coração de Raíssa (Alice Wegmann). Na série que teve seus primeiros episódios disponibilizados no Globoplay, nesta quinta-feira, 26, o ator vive Cauã, um produtor musical de beleza atraente.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele destaca como foi recebido pelo elenco da produção e revela como tem sido a troca de conhecimento com sua parceria de cena, a protagonista da série. Bittencourt também reflete sobre os desafios que buscou para sua carreira nos últimos anos.

"Eu acho que todo dia eu descubro um pouco mais sobre Rensga, sabe? É muito interessante ver a paixão dos fãs já da primeira temporada. Existe um fã-clube que tem o Instagram que sabe de coisas antes da gente. Então você já vê que é uma galera que é muito apaixonada pela série. Então entrar num lugar desse é maravilhoso, é um privilégio. Eu sou muito grato a todos os fãs de Rensga que tiveram já desde o momento em que saiu a notícia que eu entraria para o elenco, me trataram muito bem, como o próprio elenco também me recebeu muito bem. Então assim, foi tudo mais leve", comemora.

O ator revela que não encontrou obstáculos para se comunicar e interpretar seu personagem na produção, uma vez que é amigo pessoal de Wegmann há seis anos. Ele conta que o público vai se surpreender com o trabalho de todo o elenco.

"Eu queria um trabalho que me desafiasse, que fosse prazeroso. E foi exatamente isso que eu encontrei, eu acho que até mais do que eu esperava. Me diverti muito fazendo. A Alice é uma amiga que eu já conheço desde 2018. A gente ainda não tinha trabalhado junto, então foi muito lindo ver esse outro lugar, sabe? Você conquista uma nova intimidade. E ela é uma grande atriz. A gente já conhece o trabalho dela há muito tempo, mesmo com a pouca idade, já tem um currículo extenso aí. É uma experiência que é muito fácil de ver no dia a dia, ela domina muito bem o set", elogia.

"Para acompanhar uma pessoa dessa qualidade, tem que ter a mesma qualidade, senão não dá jogo. Então quem tá assistindo aí a segunda temporada, vai conseguir ver que tem realmente um entrosamento, um carinho muito especial. E acho que isso só ajudou, nossa amizade só agregou no trabalho. Foi muito legal trabalhar com ela e com todos", conclui.