Leão Lobo estreia no TV Fama após ter 'tapete puxado' no passado: 'Me emocionei'

Em entrevista à CARAS Brasil, revela detalhes de bastidores de sua estreia no TV Fama e relembra história tensa do passado envolvendo o programa

Apesar dos mais de 50 anos de carreira, Leão Lobo confessa que passar por mais uma mudança profissional aos 70 anos ainda é algo que mexe com muitos sentimentos. Em entrevista à CARAS Brasil, o jornalista comentou sobre sua recém estreia à frente do TV Fama, programa o qual revela ter sido cotado para apresentar nos anos 2000.

"Estreia é sempre estreia, né? Dá muito frio na barriga, porque sempre é diferente, é um outro jeito de fazer, cada um tem um jeito, então foi realmente difícil, né? Mas, claro, passados os primeiros cinco, dez minutos, tudo volta ao normal. Eles puseram uma fala da minha netinha e aí eu relaxei logo, me emocionei e relaxei, foi muito legal mesmo", diz.

O apresentador segue celebrando o novo momento e elogia a parceria com os colegas de programa. "Fui recebido com tanto carinho, que só tenho a agradecer, a Flavinha Noronha, o Fefito, a minha diretora maravilhosa, a Thaís, que já tinha trabalhado comigo no Fofocalizando. É uma pessoa muito querida mesmo".

A estreia no comando do TV Fama aconteceu mais de 20 anos depois dele ser cotado pela emissora para apresentar a atração. Segundo Leão, nos anos 2000 antes do programa ir ao ar, ele chegou a conversar com a RedeTV!, mas um mal entendido de bastidores provocou o possível contrato.

"É uma honra entrar para a história do TV Fama, que tem vinte e tantos anos de existência e que eu acompanho desde o começo. E tem uma historinha interessante que eu ia apresentar quando estreou. Eu seria o apresentador e um outro seria o repórter, só que esse outro puxou meu tapete e eu acabei não assinando com a Rede TV na época, continuei na Gazeta por mais um ano, depois fui para a Band", relembra.

Ainda que não tenha dado certo na época, Leão não guarda mágoas e prefere olhar para o lado positivo do caso, que acabou lhe rendendo em outros trabalhos de sucesso. "A vida é assim mesmo, né? Tem uma hora que as coisas que são para ser suas, vem na sua mão. E eu estou muito encantado de estar lá, principalmente com esses colegas maravilhosos e com essa credibilidade. É muito legal estar no TV Fama", comemora.

O comunicador ainda aproveitou para falar sobre o reencontro na RedeTV! com colegas queridos que fez ao longo da carreira, como Nelson Rubens, Fefito e Sonia Abrão. "É muito legal poder trabalhar com o Fefito, mas também é muito legal trabalhar com o Nelson, que eu ainda não reencontrei, porque ele tá do dodói, mas é um outro querido amigo de muitos anos. Começamos todos juntos, eu, ele e o Sônia Abrão, então tenho muito carinho e vai ser muito legal somar com eles", finaliza.