Lavinia Vlasak e Nicola Siri revivem cena marcante de 'Mulheres Apaixonadas'

Estela e Padre Pedro em 'Mulheres Apaixonadas', Lavínia Vlasak e Nicola Siri relembraram momento especial do casal na novela

Grande sucesso do autor Manoel Carlos, a novela 'Mulheres Apaixonadas' conquistou os fãs da teledramaturgia brasileira desde sua primeira exibição original, em 2003. Agora, 21 após sua estreia nas telinhas da TV Globo, alguns atores da trama estão revivendo cenas marcantes da novela.

Após o Canal Viva relembrar momentos icônicos dos personagens Dóris e Carlão, interpretados por Marcos Caruso e Regiane Alves, chegou a vez do 'Reviva a Cena' mostrar o reencontro entre Estela e Padre Pedro, vividos por Lavinia Vlasak e Nicola Siri.

No folhetim de Manoel Carlos, os dois viveram um grande romance quase que 'impossível'. Depois de 200 capítulos, os personagens finalmente deram o primeiro beijo e protagonizaram uma das cenas mais marcantes da TV brasileira.

Além da exibição original, o momento, bastante esperado por fãs da novela na época, também foi celebrado em reprises da trama tanto nas tardes da Globo quanto no canal fechado da emissora. O episódio em que os atores Lavinia Vlasak e Nicola Siri se reencontram vai ao ar na próxima sexta-feira, 18.

Nas redes sociais do canal, um pequeno spoiler do encontro especial foi revelado aos internautas. Em um vídeo publicado no Instagram, Lavinia e Nicola aparecem embalados ao som de 'Imbranato', do cantor italiano Tiziano Ferro. A canção de sucesso foi tema oficial do casal Estela e Pedro.

Grandes nomes como Christiane Torloni, Giulia Gam, Susana Vieira, Tony Ramos, Helena Ranaldi, Bruna Marquezine, José Mayer, Maria Padilha, Rodrigo Santoro e Carolina Dieckmann também integraram o elenco de 'Mulheres Apaixonadas'.

Lavínia Vlasak retorna ao trabalho após fase da maternidade

Com mais de 30 anos de carreira, Lavinia Vlasak (47) enxerga uma nova fase da maternidade, após um tempo de pausa no ofício como atriz para cuidar dos filhos Felipe (15) e Estela (12). Agora, com os frutos da união com Celso Colombo Neto (46) mais independentes, ela enxerga um momento de portas abertas.

"Como mãe sou um porto seguro, mas eles já estão indo para o mundo. Estou nutrida de boas lembranças e meus planos, agora, envolvem ter mais autonomia sobre meus projetos. Estou escrevendo bastante também e daqui a pouco estaremos com novidades por aí", declarou Lavinia Vlasak, em entrevista à revista CARAS.

Ela afirma que, apesar de não saber se consideraria a maternidade seu melhor papel, com certeza sente que foi o mais desafiador, difícil e emocionante. Ela, que esteve em produções como O Rei do Gado, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família e Totalmente Demais, não esconde os aprendizados que vieram junto ao nascimento dos filhos; confira o bate-papo completo com a atriz!