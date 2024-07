Marcos Caruso faz revelação sobre cena marcante de 'Mulheres Apaixonadas'

Em reencontro especial, os atores Marcos Caruso e Regiane Alves se emocionaram ao reviverem clássica cena de 'Mulheres Apaixonadas'

Os atores Marcos Caruso e Regiane Alves tiveram um reencontro bastante especial para falar sobre uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Em 'Mulheres Apaixonadas' (2003), da Globo, os dois interpretaram Carlão e Dóris - pai e filha - e entregaram momentos inesquecíveis ao público.

Durante o 'Reviva a Cena', do Canal Viva, o artista fez revelações envolvendo os bastidores da cena em que seu personagem perdeu de vez a paciência com Dóris e a bateu com um cinto. De acordo com Caruso, os dois precisaram regravar o momento horas antes de ir ao ar.

Regiane, então, explicou que o cinto cenográfico usado na cena não funcionou. "Dava para perceber. la ter que regravar com um cinto de verdade. Falei para o Ricardo [diretor] que não ia conseguir refazer", contou a atriz. Em seguida, Marcos Caruso contou como protegeu a colega de elenco durante as gravações da surra.

"Ela ficava deitada e eu batia na cama, mas o corte da câmera daria a impressão que seria nela. Eu achei que não ia conseguir. Eu contei: foram 11 cintadas na cama. Mas a décima segunda pegou no braço dela", revelou o intérprete de Carlão na trama.

Regiane Alves ainda relatou que acabou se emocionando após as gravações. "A gente percebeu que era uma cena muito esperada também quando entrou no estúdio e estava cheio. Acabou a cena, eu fui chorar", declarou ela. Visivelmente emocionados em rever a clássica cena juntos, os atores não conseguiram segurar as lágrimas.

"Já vi essa cena algumas vezes porque ela sempre passa [em algum lugar], mas nunca tinha visto com você. Não pensei que fosse me emocionar. Foi muito forte", comentou Marcos Caruso, por fim.

Para quem não acompanhou, no folhetim escrito por Manoel Carlos, a atriz Regiane Alves interpretou Dóris, uma jovem de personalidade forte. Desde o primeiro capítulo de 'Mulheres Apaixonadas', a personagem já mostrou aos telespectadores sua verdadeira face ao repreender os avós paternos, que quase foram atropelados por uma bicicleta.

Ao longo da trama, Dóris humilhou Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada), pedindo incansavelmente que seu pai, Carlão, os colocassem em um asilo. Cansado das atitudes egoístas da filha, o personagem de Marcos Caruso deu uma surra na jovem no capítulo 49 da trama.

Marcos Caruso ganha declaração romântica do marido

O ator Marcos Caruso recebeu uma homenagem especial de seu marido, Marcos Paiva. No Dia dos Namorados, o técnico em enfermagem o presenteou com um buquê de flores e fez uma declaração apaixonada nas redes sociais: "Amor para vida", escreveu.

Nos comentários, não faltaram elogios ao casal. "Lindos! Que bom ver vocês! sejam felizes, que o dia dos namorados seja comemorado o ano todo! Não precisoo falar né sou fã de vcs. Um forte abraço", escreveu uma. "Ah o amor… Da vontade de abraçar e apertar vcs 2", escreveu outro. "Ah que lindos! Que seja para sempre!", disse uma terceira.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre sua vida amorosa. "Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa", disse ele; confira mais detalhes!