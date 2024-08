Larissa Manoela faz homenagem tocante para Silvio Santos

Larissa Manoela faz texto emocionante ao se despedir de Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos de idade

A atriz Larissa Manoela fez questão de homenagear o seu antigo patrão Silvio Santos no dia da morte dele. Em um depoimento nas redes sociais, ela relembrou os anos de convivência com ele no SBT e a saudade que ele deixará em todos os brasileiros.

"Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos para muitos, e o eterno chefe (o patrão) pra mim! Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos. Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu! Se hoje sou quem sou foi porque lá trás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Serei eternamente grata!", disse ela.

E completou: "Que você possa descansar em paz com a certeza de que seu legado continuará intacto e será levado para todas as próximas gerações que ainda virão! À família Abravanel e ao @sbt meus sentimentos, máximo carinho e o meu muito obrigada! Um beijo com muito amor e um abraço bem forte! Pra sempre Silvio Santos. NOSSO ÍCONE DA TV BRASILEIRA!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.