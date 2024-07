Lembra dela? Kira, ex-apresentadora do 'Band Kids', estaria internada em clínica psiquiátrica para tratar vício, afirma colunista

Renata Sayuri, mais conhecida como Kira por conta de sua passagem como apresentadora do 'Band Kids', estaria enfrentando um momento muito delicado em sua vida pessoal. Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias na última terça-feira, 16, ela estaria internada em uma clínica psiquiátrica para tratar o vício em entorpecentes.

Vale lembrar que Renata ganhou destaque na televisão no final dos anos 90 como a Garota Fantasia em 'Fantasia’ do SBT. Posteriormente, ela ficou conhecida como Kira na atração infantil da Band entre 1999 e 2001. Nos anos seguintes, a artista também engatou algumas participações especias em novelas infantis e adolescentes, como ‘Sítio do Picapau Amarelo' e’ 'Malhação’, na Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Sayuri (@renata.sayuri.37)

Aliás, seu último trabalho nas telinhas foi no filme "Deixe-me Viver", em 2016, quando deixou o estrelato e passou a morar com sua família no interior de Minas Gerais. Agora, Renata Sayuri estaria enfrentando um momento muito delicado. Segundo o portal, a apresentadora foi internada em uma fundação sem fins lucrativos para dependentes químicos em Minas Gerais.

Renata Sayuri rebateu críticas em suas redes sociais:

De acordo com pessoas próximas à artista, Sayuri estava bastante debilitada devido ao uso de entorpecentes e agora se recupera na clínica psiquiátrica. Em suas redes sociais, ela costuma fazer publicações relembrando trabalhos e compartilhando novos monólogos. Inclusive, em seu último post, feito há duas semanas, ela rebateu algumas críticas.

“Meu querido, eu sou atriz amadora desde os 15 anos de idade, e profissional desde os 18, a voz faz parte da composição da personagem, ou você não está acostumado com atrizes, ou não está acostumado com comunicadores, ou não está acostumado com trabalhadores do entretenimento de telecomunicações”, ela falou sobre a mudança em sua voz após receber questionamentos.