Jornalista surpreende ao compartilhar atitudes de Silvio Santos como patrão

O apresentador Silvio Santos faleceu no último sábado, 17, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Mas seu legado segue eternizado na memória daqueles que, de alguma forma, conviveram com o comunicador.

Os funcionários, por exemplo, guardam boas lembranças do patrão. Nesta terça-feira, 20, o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, relatou alguns fatos que mostram que o empresário prezava pelo bem-estar dos colabores.

Segundo o colunista, Silvio Santos fazia questão de entregar a cesta básica na casa do funcionário. Quando sugeriam que um ticket seria mais racional e econômico, ele insistia que queria garantir que a cesta chegasse à casa de cada pessoa, inclusive daqueles que moravam fora de São Paulo.

Se o dia do pagamento caísse em um sábado ou domingo, ele sempre ordenava que fosse feito na sexta-feira. Ele argumentava que, após anos na TV incentivando as pessoas a pagarem as prestações do Baú na data correta, não seria justo pagar os salários no dia "errado".

Além disso, quando se falava sobre plano de saúde no SBT, ele soube que uma das propostas poderia reduzir os benefícios. Imediatamente, ligou para o vice-presidente, José Roberto Maciel, e disse: “Como é na Globo? Veja e faça igual lá.”

E por falar no SBT, ainda segundo Flavio Ricco, a direção da emissora não pretende fazer nenhuma mudança na programação. Com isso, deve seguir Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel. Além disso, trabalhos da novela A Caverna Encantada também continuam normalmente.

