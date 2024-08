Jornalista revela ideia genial para entrevistar Silvio Santos para seu TCC

A jornalista Fabiane Pereira contou como conseguiu entrevistar o apresentador Silvio Santos (1930-2024) para a sua monografia

A jornalista Fabiane Pereira, que faz participações na bancada do Sem censura, contou no programa da TV Brasil desta segunda-feira, 19, como conseguiu entrevistar o apresentador Silvio Santos (1930-2024) para a sua monografia. Ela lembrou que em 2003 fez o seu TCC com o tema "O poder de persuasão do maior comunicador do país".

"Na época, o meu orientador falou: "Olha, ele não era muito fã do tema e tentou me tirar isso da cabeça o tempo inteiro". E eu dizia: "Não, eu vou conseguir entrevistar o Silvio Santos". Eu tentei, estou falando de 2003. Eu tentei através da assessoria de imprensa do SBT. Falar isso hoje, as pessoas: "Mas você não mandou um e-mail?". E-mail naquela época era mato, gente", contou.

E ela lembrou que tentou falar com o comunicado por cerca de um ano através da assessoria, que respondia de vez em quando dizendo que ele não daria entrevista. "Numa noite insone, sendo muito cobrada pelo meu professor e pelo meu orientador, tendo que entregar a monografia, senão teria que pagar mais um semestre de faculdade, resolvi escrever no Word toda a minha história", disse ela.

Que detalhou o conteúdo do e-mail: "O porquê eu queria entrevistar o Silvio, qual era a minha relação com ele, afetiva, minha formação, e por que resolvi fazer jornalismo. Esse era o meu tema, e comecei a mandar e-mails para o Silvio aleatoriamente. Eu não tinha o e-mail do Silvio e os e-mails voltavam. Eu riscava, mandava de novo, os e-mails voltavam, e eu riscava novamente".

Fabiane contou que tentou muitas vezes acertar o e-mail do apresentador, até que um deles não voltou. "Quando eu acordei, tinha a resposta do Silvio dizendo que me daria a entrevista. Ele copiou a bendita assessora que há um ano me enrolava. Eu fui até ele com as minhas fitinhas cassete, fiz a entrevista que eu queria. Ele foi extremamente simpático", enfatizou.

Ao encontrar Silvio Santos, a jornalista deixou bem claro que a entrevista era para fins educacionais. "A primeira pergunta que ele me fez foi essa: "Para que era a minha entrevista?". Eu expliquei para ele e disse antes de começar a gravar: "Você quer que eu assine alguma coisa, provando que eu não vou comercializar essa entrevista, nem nada?". E ele me disse: "Imagina, não precisa assinar nada. Se eu não confiar na palavra das pessoas, vou confiar em quê?". E me deu a entrevista", encerrou.

Silvio Santos faleceu no sábado, dia 17, após cerca de 17 dias internado em um hospital de São Paulo. Aos 93 anos, ele morreu devido a uma broncopneumonia causada por uma infecção de H1N1. Seu corpo foi transferido diretamente da unidade médica para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia reservada.

