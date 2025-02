Johnny Hooker retorna à atuação 10 anos após Geração Brasil: 'Uma sacudida nas habilidades'

Em entrevista à CARAS Brasil, Johnny Hooker conta detalhes de novos projetos no cinema e na música

Johnny Hooker (37) resgata suas origens na atuação em 2025. Famoso por sucessos como Flutua e Alma sebosa, o artista rodou no ano passado o filme Narciso através do espelho, uma adaptação do clássico O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. É a primeira investida em 10 anos, quando atuou em Geração Brasil (2014) na Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a expectativa para o retorno ao mundo da atuação após anos se dedicando à música e revela detalhes do novo trabalho que tem um significado todo especial na sua carreira.

"Acabei de rodar um filme como ator, voltando pra isso, 10 anos depois da novela Geração Brasil e é uma adaptação do Oscar Wilde, uma adaptação do Dorian Gray, uma versão queer, São Paulo, centro, boca do lixo, enfim, muito legal, meio que livre entre teatro e cinema", conta, animado.

"Fiquei muito feliz de estar retomando essas origens da atuação. Estava precisando dar uma sacudida, porque às vezes a gente faz um show, fica meio confortável esse lugar, é bom dar uma sacudida nas habilidades", complementa.

Em paralelo ao cinema, Hooker continua com sua carreira musical. Ainda para o primeiro semestre deste ano, ele deve sair em turnê comemorativa de uma década do álbum Macumba, projeto que o levou ao estrelato musical.

"São 10 anos do Macumba, meu primeiro álbum, e a gente vai fazer uma turnê especial, cantando ele na íntegra pra quem não pôde na época, muita gente chegou, foi chegando, então muita gente não viu o show do Macumba, e muita gente tem saudade também dessa época. A gente vai voltar pra essa época pra fazer esse show especial, mas é uma turnê curta também", revela o artista.

