João Silva, filho de Faustão, comenta sobre estreia aos domingos: 'Legado'

João Silva, filho de Fausto Silva, comentou sobre a responsabilidade de apresentar um programa aos domingos e se declarou para o pai

João Silva, filho de Fausto Silva, se prepara para estrear o Programa do João Silva aos domingos, na Band. Em sua conta no Instagram, o jovem apresentador compartilhou um vídeo em que reflete sobre a responsabilidade desse trabalho.

"Eu tenho que desabafar. As pessoas acham que isso é só um microfone. Sabe o que é isso? Isso é mais de 60 anos de história. É o sonho de um menino que voltou para a Band em um desafio de enfrentar um programa diário e trouxe seu filho para trabalhar junto", começou ele, fazendo referência a trajetória de seu pai na televisão brasileira.

Em seguida, João fez questão de se declarar para o pai. "Pai, eu te amo e sei que isso na minha mão é mais que um microfone! Prometo me dedicar ao máximo para que eu possa honrar o seu legado. Isso, não é só um microfone", disse.

Trajetória na televisão

Apesar de jovem, João Silv, de 20 anos, já tem muita experiência na televisão —seja nos bastidores ou em frente às câmeras. Neste domingo, 15, ele dá mais um passo em sua carreira e assume as noites de domingo na Band com o Programa do João. Cheio de novidades, o comunicador sonha em levar o pai, Fausto Silva para participar da atração.

"Seria um sonho ele participar do programa, fazer uma entrevista ou algum quadro. Seria uma honra, mas tudo no tempo certo", diz João Silva, em entrevista à CARAS Brasil. Enquanto a participação não acontece, Faustão, como é nacionalmente conhecido, está presente na produção, dando conselhos e colocando os pés do filho no chão, como ele conta.

"Além da parte técnica, ele sempre está ali vendo meu programa, mandando cartinhas do que está bom e o que não está. Sou novo, ainda tenho ideia de maluco [risos] e ter uma pessoa como ele me coloca dentro dos trilhos."