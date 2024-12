Inspiração de 'Garota de Ipanema', Helô Pinheiro escreve poema em homenagem aos 30 anos sem Tom Jobim

Eterna 'Garota de Ipanema', Helô Pinheiro usou as redes sociais para relembrar os 30 anos da morte de Tom Jobim: "Misto de emoções"

No último domingo, 8, Helô Pinheiro usou as redes sociais para publicar uma homenagem aos 30 anos da morte de Tom Jobim. A eterna "Garota de Ipanema" fez um poema emocionante sobre o artista e reuniu registros ao lado do cantor.

"O título é 'Tom e seus tons'. Se fosse cor, seria azul, porque a sorte até mudou. Se fosse nota musical, seria Sol, que cobriu o nosso encontro. O Lá é onde estivemos, mas hoje, o Dó é presente.", iniciou no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Se o Si ainda soar, é só cantar 'Se todos fossem iguais a você', ou então 'Ah, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca', pois há um sabiá que voa até o céu para mostrar seu canto, seu talento, seu encanto. O tom maior, o tom de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que assim na Terra, como no céu, seja feita a Vossa vontade. Eternizado, aplaudido e muito amado", concluiu.

Na legenda da postagem, ela escreveu uma mensagem de carinho. "Hoje, lembramos os 30 anos da morte de Tom Jobim . Quando Tom nos deixou, ficou um vazio que só se preenche um pouco pelas suas gravações e aparições", confessou.

"Ele foi e é para nós um misto de emoções e com isso me inspirei e fiz esse poema, escrito pelo coração. Quero compartilhar com vocês e dizer da falta que ele faz", finalizou Helô Pinheiro.

Vale lembrar que o autor dos clássicos "Garota de Ipanema" e "Samba de uma nota só" faleceu no dia 8 de dezembro de 1994, aos 67 anos, vítima de duas paradas cardíacas após uma cirurgia na bexiga. O compositor tinha problemas circulatórios há duas décadas.

Helô Pinheiro surge sorridente em passeio com a neta

Helô Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado da neta, Manuella, de cinco anos.

No clique publicado no feed do Instagram, a eterna 'Garota de Ipanema' aparece curtindo um passeio com a menina, que é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli. Para o momento com a avó, Manu aparece usando um vestido e um casaquinho, enquanto Helô está de camiseta, calça e uma jaqueta.

Na legenda, a famosa contou que foi ao teatro com a netinha. "Sábado foi dia de teatro e na companhia da netinha, Manu, fomos assisti 'As Aventuras de Pooh' inédito no Brasil, e que é um personagem que alcança todas as gerações", escreveu ela. Veja as fotos!