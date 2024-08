Grávida, Fernanda Garay dá risada ao ter segredo revelado ao vivo

Menino ou menina? Ao vivo, apresentador entrega qual é o gênero do bebê de Fernanda Garay durante o encerramento das Olimpíadas 2024

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay viveu um momento inesperado na tarde deste domingo, 11, ao ter o gênero do seu bebê revelado ao vivo na TV. Durante a cobertura da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024, o apresentador Luis Roberto revelou o segredo da futura mamãe.

Durante uma conversa sobre os atletas nos Jogos Olímpicos, Luis Roberto revelou que Fernanda Garay está grávida de uma menina. “Na verdade, desculpa, te receber não. Recebê-las”, disse ele ao vivo. Ao ouvir isso, Fernanda caiu na risada.

Ela contou que ainda não tinha revelado publicamente que vai ter uma menina. “Eu sabia que isso ia acontecer. Eu contei no bastidor pro Luis, e a gente está fazendo um chá revelação aqui agora, porque o Brasil não sabia que eu esperava uma menina”, disse ela.

Fernanda Garay está com 38 anos e será mãe pela primeira vez. Ela é casada com Marcio Santos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Garay (@fegaray)

O anúncio da gravidez

A ex-jogadora e apresentadora Fernanda Garay anunciou nesta terça-feira, 16, que está grávida! Aos 38 anos de idade, ela é casada com Marcio Santos desde 2017 e será seu primeiro filho. Para revelar a novidade, ela usou seu Instagram para compartilhar uma imagem em que aparece segurando uma imagem da ultrassonografia.

"Estamos grávidos! Nossos corações estão transbordando de alegria, e o nosso amor sendo multiplicado… Aqui dentro está acontecendo o milagre da vida, e o nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor e muito mais amor", escreveu Fernanda em um post do Instagram em que aparece ao lado do marido e do cachorro da família.

Em 2017, os dois oficializaram a união com cerimônia religiosa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. “Com a bênção de Deus, nos tornarmos marido e mulher”, disse a noiva na época. “Foram meses de preparação, muito planejamento, muita entrega e tudo feito com muito carinho”, completou Fernanda.