Ex-jogadora e apresentadora da Globo, Fernanda Garay anuncia gravidez

A ex-jogadora e apresentadora Fernanda Garay anunciou nesta terça-feira, 16, que está grávida! Aos 38 anos de idade, ela é casada com Marcio Santos desde 2017 e será seu primeiro filho. Para revelar a novidade, ela usou seu Instagram para compartilhar uma imagem em que aparece segurando uma imagem da ultrassonografia.

"Estamos grávidos! Nossos corações estão transbordando de alegria, e o nosso amor sendo multiplicado… Aqui dentro está acontecendo o milagre da vida, e o nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor e muito mais amor", escreveu Fernanda em um post do Instagram em que aparece ao lado do marido e do cachorro da família.

Em 2017, os dois oficializaram a união com cerimônia religiosa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. “Com a bênção de Deus, nos tornarmos marido e mulher”, disse a noiva na época. “Foram meses de preparação, muito planejamento, muita entrega e tudo feito com muito carinho”, completou Fernanda.

Trabalho na TV

Depois de estrear na TV Globo como comentarista em jogos de vôlei, Fernanda vai apresentar o programa Central Olímpica ao lado de Tadeu Schmidt nas noites da Globo durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que tem inicio marcado para o dia 26 e segue até 11 de agosto. Mas a gestação não deve afetar em nada seu trabalho.

Em recente publicação, Tadeu Schmidt falou sobre o início dos trabalhos ao lado da colega. "Hoje, nossa dupla fez as primeiras gravações… e eu vou falar… parece que a gente já joga junto há um tempão!

Em breve vocês vão ver as primeiras chamadinhas da Central Olímpica no ar. Durante as Olimpíadas, estaremos todo dia na sua TV, logo depois de Renascer", escreveu.