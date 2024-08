Globo adia Criança Esperança 2024. Saiba os motivos!

A TV Globo decidiu adiar o Criança Esperança deste ano. O programa, que geralmente é exibido em agosto, irá ao ar apenas em outubro

A Rede Globo decidiu adiar a exibição do Criança Esperança deste ano. O programa beneficente com a renda revertida para projetos sociais geralmente é exibido em agosto, mas esste ano irá ao ar apenas na primeira quinzena de outubro.

De acordo com o site F5, o primeiro motivo para esta decisão é a estreia do reality show Estrela da Casa, que será comandado por Ana Clara Lima a partir do próximo dia 13. A atração será exibida de domingo a domingo, o que ocupará os espaços da programação durante o horário nobre.

O segundo motivo diz respeito às eleições municipais. Para evitar qualquer tipo de propagando sobre candidatos, o programa vai ao ar depois do período eleitoral.

A última edição do Criança Esperança, em 2023, foi comandada por Marcos Mion, que deve continuar no comando este ano. Além disso, a edição foi marcada pelo show de Eliana, Xuxa Meneghel e Angélica.

Saiba o que esperar do reality Estrela da Casa

O reality show Estrela da Casa, apresentado por Ana Clara Lima na Rede Globo, já tem data de estreia. O programa estreia no dia 13 de agosto. Sendo assim, o novo reality dirigido por Boninho tem tudo para bater de frente com A Fazenda, que estreia na Record pouco tempo depois.

A primeira chamada do reality show foi exibida e já anunciou novidades. "É formato inédito, é de domingo a domingo, é reality show mais do que nunca”, revelou Ana Clara.

De acordo com a ruiva, o Estrela da Casa mistura confinamento com música. Serão 14 participantes confinados e a cada semana eles lançarão uma música nova, que estará disponível nas plataformas digitais. Os competidores que tiverem mais streaming ganharão um benefício exclusivo na disputa.

O prêmio para o primeiro lugar será o valor de R$ 500 mil, além de um contrato assinado com a Universal Music, com direito a gerenciamento de carreira, lançamento de um álbum completo e turnê pelo Brasil.

Assim como o Big Brother Brasil, o novo reality também terá transmissão 24 horas por meio do Globoplay. "Vai ser um reality raiz de convivência, música e cheio de novidade", disse a apresentadora.