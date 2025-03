Christina Rocha compara sua despedida do SBT com a de Eliana: 'Não tive nada'

A apresentadora Christina Rocha, que saiu do SBT na mesma época em que Eliana, apontou diferença de tratamento da emissora entre as duas

Dona de uma longa trajetória na TV, Christina Rocha deixou o SBT em 2024 após 14 anos de comando do programa 'Casos de Família'. Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', a apresentadora abriu o coração ao falar sobre sua saída repentina da emissora.

De acordo com Christina, a decisão de deixar o SBT partiu dela, uma vez que não estava mais satisfeita com o 'Tá na Hora', atração voltada para notícias de jornalismo. A comunicadora foi remanejada para o programa logo após a emissora decretar o fim do 'Casos de Família'.

"Meu negócio sempre foi a linha de shows. Não tem nada a ver comigo, negócio de polícia e assassinato. Antes de estrear o programa, já tinha falado várias vezes. Quando começou, eu pensei: 'O que eu tô fazendo aqui?'. Depois de anos de televisão, fazendo um negócio que eu odeio, que não tem nada a ver com o meu perfil?", declarou ela, recordando a escolha de sair do trabalho.

Em seguida, Christina Rocha recordou que saiu do SBT na mesma época em que Eliana anunciou sua estreia na TV Globo. A apresentadora revelou que sentiu diferença na forma como a emissora se despediu das duas.

"Calhou de ser bem na época que a Eliana estava indo para a Globo, e eu percebi a diferença de tratamento. Ainda teve um programa especial para a Eliana, e ela dando tchau para o SBT. Eu com tantos anos de carreira, só porque me neguei a fazer uma coisa, não tive nada. [Eu poderia ter feito] qualquer tipo de programa, menos jornal", disse.

Apesar disso, Christina garantiu que não guarda ressentimentos da emissora e não descartou a possibilidade de retornar ao ar futuramente. Atualmente, ela está à frente do programa 'Arrocha, Christina'.

