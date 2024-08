Gabriel Godoy, de Família É Tudo, comenta mudança de fase do personagem

Gabriel Godoy, o Chicão de Família É Tudo, novela da Rede Globo, comentou sobre a mudança de fase do personagem após posar de cueca

Em Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo, Chicão, interpretado por Gabriel Godoy, se prepara para uma mudança de fase. Na trama escrita por Daniel Ortiz, o rapaz faz sucesso após realizar um ensaio fotográfico usando apenas cueca.

Chicão investe o dinheiro que ganhou em roupas mais elegantes e começa a chamar a atenção de todos. Em entrevista ao jornal Extra, o ator comentou um pouco sobre essa mudança.

“Chicão passa agora por essa mudança de fase. Estou me divertindo muito nas gravações. Foi uma ideia genial do Daniel Ortiz (autor). Depois do ensaio de cueca, ele começa a ficar famoso, a ser reconhecido. E acontece uma inversão do Chicão com o Ernesto. Ele vai fazer aulas de português com a Sheila para tentar falar corretamente. E também passa a se vestir melhor. Já o Ernesto começa a falar como ‘mano’. A gente chora de dar risada nos bastidores", disse ele, se referindo aos personagens interpretados por João Baldasserini e Marianna Armellini.

Além da novela, Gabriel Godoy também está no filme Doce Família, que tem estreia prevista para o dia 6 de setembro na Netflix.

Rótulo de galã

Conhecido por papéis na comédia, o ator Gabriel Godoy tem curtido o gostinho do rótulo de galã pela primeira vez, graças a seu personagem em Família é Tudo, novela da TV Globo. Na pele do romântico, engraçado, carismático e sarado Chicão, ele tem arrancado suspiros do público. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou deste novo momento e comemorou: “Era uma torcida minha”.

A atuação de Godoy o alçou à categoria de galã da novela das sete e o artista garantiu estar confortável com este rótulo. “É um personagem que dessa vez eu falei: Poxa, deixa eu tentar fazer, mesmo sendo comédia? Já que a TV aberta sempre me chama para fazer comédia, deixa eu tentar fazer (o personagem) um pouco mais galã? Então, fez parte também de uma estratégia minha, sabe? De também deixá-lo ir para esse lugar”, contou.

“E estou gostando. E é uma torcida minha que aqui dentro eles me enxerguem (...) porque é muito difícil. É um mercado muito difícil porque colocam a gente em gavetas (...) Então, que me enxerguem também em outro lugar. Mas sei também que é um personagem composição, não é todo ator que faz. Então acabam vindo sempre para a gente, esses personagens mais coloridos; mas estou gostando. Tem o lugar da vaidade. A gente fala: que bacana!”, acrescentou o ator.