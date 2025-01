Fora do BBB 25, Boninho provoca com charada sobre novo projeto: 'Duvido'

O diretor de TV Boninho, usou as redes sociais para compartilhar a primeira dica de seus próximos projetos profissionais. Veja!

O diretor de TV J. B. de Oliveira, o Boninho, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 2, para compartilhar a primeira dica sobre seus próximos projetos profissionais. Em seu segundo dia sem contrato com a Globo, ele publicou um vídeo misteriosos em seu perfil do Instagram e provocou os internautas com uma charada.

"Eu estava aqui em Angra e pensei: postar ou não postar? E principalmente o Chico Barney fica ávido pelas minhas charadas. E consegui achar uma charada pro Chico ou pra qualquer pessoa que queira resolver essa charada", falou o marido de Ana Furtado.

"Tá com saudades de uma charada? Então, duvido você acertar! Vale uma vaga, quem sabe! Feliz 2025!", escreveu ele na legenda do post, novamente marcando o colunista do UOL Chico Barney. No vídeo compartilhado, ele mostra um piloto com uma moto estilizada que, ao ganhar velocidade e mudar de ângulo, se transforma em um capacete.

A publicação, é claro, atiçou a curiosidade dos internautas. "Deve ser alguma prova radical para os competidores do novo programa. Sei lá, chutei", brincou uma. "Cadê a resposta? Não me deixa nervosa", escreveu outra. "Quero uma vaga na sua equipe", brincou uma terceira pessoa.

Veja:

Boninho se despede da Globo após 40 anos na emissora

Recentemente, Boninho se despediu oficialmente da Globo, emissora na qual trabalhou por mais de 40 anos. Em seu Instagram oficial, Boninho resgatou momentos marcantes de sua longa carreira nas telinhas e agradeceu a grande parceria da Globo e do público durante as mais de quatro décadas de trabalho.

"Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", iniciou ele na legenda.

"Nela conheci a Ana, meu grande amor. E me despedi com o mais lindo especial que já fiz do meu, do nosso grande e amado Roberto Carlos. Encerrar esse ciclo assim foi lindo demais. Obrigado Globo, meus amigos e parceiros que caminharam ao meu lado e colaboraram para cada projeto brilhar ainda mais", continuou.

"Obrigado também a vocês que sempre estão por aqui torcendo, curtindo. E que a nova história que começarei a trilhar a partir de 2025 seja tão feliz como eu fui nesses anos todos junto com vocês", encerrou.

