Filho de Humberto Martins decide ser ator. Saiba quem é!

Filho do ator Humberto Martins decide seguir os passos do pai. Aos 27 anos, ele inicia sua trajetória como ator

O ator Humberto Martins vai ter um filho seguindo os seus passos na atuação. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Humberto Martins Filho, de 27 anos, gravou um filme, chamado Não Olhe Pra Trás, e quer ser ator.

“Meu pai sempre tentou me puxar para a área, mas nunca forçou a barra. Eu era muito novo para pensar em ter uma carreira de fato. A música, que é minha outra profissão, sempre me abraçou muito mais. Mas, agora, tomei a decisão de entrar de cabeça também na atuação. E isso reflete até na minha postura publicamente”, disse ele.

E completou: “Eu era extremamente reservado, não queria muito que as pessoas soubessem quem eu sou. Agora, entrei nas redes sociais com meu nome de fato”. Inclusive, o rapaz compartilha fotos no Instagram com o seu estilo para se vestir e de momentos de sua vida.

Além de decidir ser ator, Humberto Martins Filho é músico. Ele faz parte da banda Sulk Sea e é dono de um estúdio musical no Rio de Janeiro. Além disso, o artista já fez cursos de teatro, preparação de ator e palhaçaria.

Vejas as fotos de Humberto Martins Filho:

Humberto Martins relembra atrito

Dono de uma longa carreira de sucesso nas telinhas, o ator Humberto Martins revelou que já pediu para sair de duas novelas em que trabalhava. Em entrevista ao podcast 'Aloha', sem mencionar o nome das obras, o veterano contou que atritos nos bastidores foram cruciais para ele decidir deixar o elenco.

Ao longo de seu relato, Humberto relatou que atrasos e falta de organização durante as gravações o desagradavam. Além disso, o artista ressaltou que leva a profissão a sério e não gosta de bagunça.

"Teve novelas que eu pedi para sair mesmo, de tanta bagunça, degradação, de incompetência dentro da parte da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros concedidos. Situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear, e eu via que não mudava", iniciou ele.

Em seguida, Humberto Martins explicou que tentou conversar com a produção das novelas na época: "Eu chegava na diretoria geral e falava: ‘olha, não estou feliz, não estou satisfeito, é muita bagunça para o meu gosto, eu não gosto de trabalhar com pessoas assim, eu que sou sério, eu gosto de organização, de tudo direitinho", disse.

"É muita gente que não sabe texto, que na cara dura fica decorando o texto na minha cara, me utilizando ainda como coach, como uma pessoa para decorar. Não chega pronta, a gente demora horas, chega atrasado, duas horas, três horas, não chega, eu fico esperando, acaba o meu dia todo… Não gosto de trabalhar assim. Foram duas novelas que eu tive isso", completou o ator.