Mãe de João Pedro se irrita com atitude de Guilherme no BBB 25 e detona: 'Faça o favor'

Márcia Siqueira, mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, do BBB 25, da Globo, detonou o brother Guilherme em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. É que ela não gostou de ver o genro de Delmaquestionando o voto de seu filho, que colocou o fisioterapeuta direto no paredão no último domingo, 13.

Para quem não acompanhou, após a votação, Guilherme foi até o líder João Pedro para reclamar, defendendo que o gêmeo deveria ter indicado alguém com quem teve embates, e não ele. "Você terminou colocando uma pessoa que não foi um de seus embates aqui dentro e uma outra pessoa que é uma prioridade sua, que você colocou pulseira no braço pra ficar no VIP", disse ele.

Após acompanhar o momento, Márcia fez um comentário no Instagram oficial do Big Brother Brasil criticando duramente o adversário do filho. " Faça o favor, Guilherme. Quando você combinou de colocar o João Guilherme, ele não foi tirar satisfação com você, não. Senhor advogado de camarote" , escreveu a mãe de João Pedro.

Vale lembrar que o apelido "Advogado de camarote" foi dado por internautas a Guilherme, já que ele costuma defender os famosos da edição, como Vitória Strada, Diego e Daniele Hypólito.

Comentário de Márcia Siqueira, mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe dos gêmeos do 'BBB 25' conta hábito inusitado dos filhos antes de dormir

Recentemente, Márcia Siqueira revelou hábitos inusitados dos filhos desde a infância. Segundo ela, os gêmeos têm o costume de dormir cheirando os pés um do outro. "Mas eles não têm chulé, não. O pezinho deles é bonitinho, é cheirosinho", contou no programa “Arrocha Christina”.

Além disso, a matriarca comentou sobre a possibilidade de seus filhos iniciarem um relacionamento dentro do reality: "Eu não imagino ela sendo minha nora". Ela também revelou que João Gabriel tem uma ficante fixa fora da casa.

