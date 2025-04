Garota do Momento: Celeste está grávida! Saiba como o pai dela descobre tudo

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Celeste descobre que está grávida e fica apavorada. Saiba qual é a reação da família dela e de Edu

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Celeste (Debora Ozório) descobre que está grávida! Ela e Edu (Caio Manhente) estão namorando e não esperaram até o casamento para ficarem juntos. Inclusive, eles já foram flagrados pela mãe dele em um momento de pura intimidade. Agora, eles vão ter que encarar toda a família com a notícia de gravidez antes do casamento.

Nas cenas, de acordo com o site NaTelinha, Celeste começa a sentir mudanças em seu corpo e procura um médico ao suspeitar da gravidez. Então, ela faz um exame e descobre que realmente está grávida. Ela fica desesperada e conta para Edu, que também fica apreensivo, mas diz que ficará ao lado dela.

Então, Celeste e Edu contam sobre a novidade para a mãe dele, Anita (Maria Flor), que fica em pânico com a reação dos pais da mocinha. Sem ter saída, Anita conta para Lígia (Palomma Duarte), que fica apavorada. Tempos depois, Celeste tem um sangramento e vai parar na emergência do hospital.

Lá, o médico diz para Lígia e Raimundo (Danton Mello) que Celeste está bem e o bebê também, o que deixa o publicitário em choque. Ele fica desesperado com a filha grávida fora de um casamento e decide que Celeste e Edu precisam casar rápido.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 14 a 19 de abril:

Capítulo 138 - Segunda-feira, 14 de abril

Juliano desconfia do sumiço de Clarice. Teresa questiona Clarice sobre Zélia. Raimundo e Lígia pensam um no outro. Alfredo propõe a Érico uma turnê com Verônica Queen. Glorinha e Marlene decidem o nome de seu novo produto. Nelson pede socorro a Anita por conta de uma dívida, e acaba fazendo a família de refém. Vera e Sebastião recebem uma intimação da prefeitura. Juliano questiona Clarice sobre seu paradeiro.

Capítulo 139 - Terça-feira, 15 de abril

Clarice consegue despistar Juliano. O cobrador de Nelson ameaça a família de Anita. Beto atualiza Basílio sobre seu plano. Raimundo paga a dívida de Nelson, e proíbe o namoro de Celeste com Edu. Clarice desabafa com Teresa. Iolanda hesita sobre seu casamento com Ulisses. Carlito se emociona com sua melhora. Ulisses, Vera, Sebastião e Beto decidem lutar pela continuidade do Gente Fina. Clarice encontra uma foto na bolsa de Zélia.

Capítulo 140 - Quarta-feira, 16 de abril

Carlito pede que Érico aceite o convite para sua turnê. Ulisses pede ajuda a Sérgio para salvar o Gente Fina. Bia sofre com a indiferença de Beto e Ronaldo. Edu e Celeste se encontram clandestinamente. Raimundo apoia Beto na luta pelo Gente Fina. Zélia e Juliano comemoram o sucesso de seu plano contra Maristela, que está cada vez mais confusa. Uma multidão se reúne para salvar o Gente Fina. Beatriz confronta Bia.

Capítulo 141 - Quinta-feira, 17 de abril

Bia se preocupa com as confusões de Maristela. O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida. Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.

Capítulo 142 - Sexta-feira, 18 de abril

Edu confirma a gravidez de Celeste. Jacira termina o relacionamento com Sérgio. Basílio descobre que Maristela está sendo dopada e confronta Zélia. Maristela se desespera com o contrato assinado por engano. Amália constata que o clube Gente Fina salvou sua família. Celeste desmaia, e Edu se desespera.

Capítulo 143 - Sábado, 19 de abril

Amália descobre uma forma de salvar o clube da desapropriação. Edu afirma a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Juliano e Zélia submetem Maristela a uma avaliação médica. Ulisses afirma a Glorinha que ainda a ama. Carlito comemora com Érico o sucesso do pai como artista. Todos comemoram a suspensão do despejo contra o Gente Fina. Maristela é interditada judicialmente. Basílio revela a Juliano que se casou com Maristela e responderá por ela na empresa.

