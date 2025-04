Paulo Zulu expõe diagnóstico após incidente com o filho: 'Ele ficou mal'

O ator Paulo Zulu compartilhou que sofreu um derrame ocular enquanto voltava com o filho caçula, Kiron, de 3 anos, de uma aula de arte marcial

O ator e modelo Paulo Zulu abriu seu coração e falou sobre um problema pelo qual está passando. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, ele compartilhou seu olho vermelho e explicou que sofreu um derrame ocular enquanto voltava com o filho caçula, Kiron, de 3 anos, de uma aula de arte marcial.

"Olá, pessoal! Tudo bem? Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira, voltando com meu filho do jiu-jítsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu. Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece", contou.

Apesar de estar bem, ele precisou adiar alguns compromissos. "O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã e um outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora. É isso... Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida. Por isso que é importante estar saudável e bem para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável. Bom dia!", concluiu.

Na legenda, ele adicionou: "Bom dia, o inesperado pode acontecer, uma reflexão de como a vida tem sua própria regra, mas vamos que a vida não para."

Leia também: Paulo Zulu com câncer? Modelo de 61 anos reage aos boatos

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Zulu (@paulozuluoficial)

Recentemente, Paulo Zulu completou 62 anos de vida foi surpreendido pela família com um bolinho especial de aniversário. Por meio das redes sociais, o artista compartilhou um registro do momento em que cantou 'parabéns' ao lado do filho caçula. Veja como foi!

Leia também: Médico alerta sobre câncer de bexiga após declaração de Paulo Zulu: 'Fatores de risco'