Filhas de Gugu Liberato fazem homenagens para Silvio Santos

Filhas do apresentador Gugu Liberato, as gêmeas Marina e Sofia Liberato fizeram homenagens comoventes para o apresentador Silvio Santos. Assim que receberam a notícia da morte do comunicador, as duas relembraram fotos do pai ao lado do ícone da TV e também falaram sobre a parceria dos dois ao longo de suas carreiras.

Sofia Liberato escreveu: "Hoje, perdemos uma pessoa muito importante na vida do meu querido pai e de todo o Brasil. Que Deus, neste momento, possa confortar o coração de cada membro de sua família e de todos aqueles que sentem essa perda. Tenho certeza de que agora ele está ao lado do meu paizinho, e Deus está cuidando deles. Silvio fez parte da história do meu pai, que sempre foi profundamente grato por tudo o que ele proporcionou. Foi Silvio quem começou a mudar a vida do meu pai quando ele tinha apenas 13 anos, oferecendo-lhe uma grande oportunidade. Por isso, só tenho a agradecer a Deus e ao Silvio por tudo. Que Deus o abençoe sempre!".

Por sua vez, Marina Liberato disse: "Hoje, Deus está com ele que foi tão especial na vida de tantas pessoas. Ele foi luz, alegria, e uma inspiração à muitos. Somos muito gratos por todo o amor e carinho que ele teve por todos nós. Ele deu ao meu pai muitas oportunidades acreditando nele desde que era criança quando participava de concursos e enviava cartas com ideias. Um dia, ao sair do SBT, meu pai o encontrou e o Silvio o reconheceu como o menino que mandava as ideias de quadros para a TV. Naquele momento, Silvio o contratou como office boy, mesmo ele tendo apenas 13 anos. À partir daí, meu pai recebeu várias oportunidades, o que fez aumentar ainda mais a sua admiração por aquele homem tão generoso. Pedimos a Deus que conforte a família Abravanel nesse momento tão difícil".

O filho de Gugu, João Augusto, também homenageou o ex-patrão do pai. "Silvio Santos sempre foi e sempre será o mestre dos mestres da comunicação. Ele acreditou em meu pai e transformou sua vida completamente, e por isso, nossa família é eternamente grata por tudo. As fotos em porta-retrato são apenas algumas que meu pai mantinha em sua casa, e que está aqui até hoje e vão ficar pra sempre. Meu pai era muito grato por ele, o respeitava e admirava muito, MUITO mesmo! Descanse em paz, Silvio Santos. Sua vida e seu legado foi espetacular, não existe cópia. E o céu está em festa hoje te recebendo!", afirmou ele.

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.